OM ‍: Conceiçao ou rien, Longoria peut tout perdre ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM continue son forcing pour attirer Sergio Conceiçao, sans vraiment donner l’impression d’avoir un plan B à activer dans le cas où l’entraîneur portugais refuserait de venir à Marseille.

Après avoir essuyé le refus de Paulo Fonseca, l’Olympique de Marseille s’est immédiatement tourné vers Sergio Conceiçao. A la recherche d’un entraîneur de renommée internationale, le club phocéen fait de l’ancien coach du FC Porto sa priorité absolue depuis une dizaine de jours. Les discussions sont très avancées avec le technicien de 49 ans et avec son agent Jorge Mendes puisque l’OM a d’ores et déjà proposé un bail de trois ans à Sergio Conceiçao avec un très gros salaire. De retour de vacances cette semaine, celui qui a officié sur le banc du FC Nantes va devoir se décider. En cas de signature de Conceiçao, l’OM réaliserait indéniablement un très gros coup.

En revanche, si contre toute attente, l’homme qui a passé sept ans au FC Porto décline la proposition marseillaise, alors Pablo Longoria sera dans une galère monstrueuse pour trouver un entraîneur digne de ce nom à l’Olympique de Marseille selon Walid Acherchour. « Quand tu visais l’AC Milan ou le Barça, je pense que pour Conceiçao, l’OM sans Europe, c’est un choix par défaut. Je suis un peu entre les deux car c’est une prise de risque de la part de Marseille de tout miser sur Conceiçao, mais je pense que tu dois prendre ce risque. Après, tout dépend de la deadline. Ce qui est dérangeant, c’est qu’ils ont fait all-in sur Conceiçao, et que cela commence à durer. Ca fait plus de dix jours et on est toujours dans l’attente. Est-ce qu’il est dans l’attente de savoir s’il repart sur un club ou est-ce qu’il attend mieux ? C’est très différent » indique le chroniqueur avant de poursuivre.

All-in sur Conceiçao, l'OM prend un gros risque

« Il va falloir voir sur les jours à venir ce qu’il va se passer. On ne sait pas comment se passent les négociations, en plus il y a Jorge Mendes là-dedans. Quand tu es l’OM après la saison que tu as fais, Conceiçao ne peut pas venir en courant, ce n’est pas possible. Maintenant si dans trois jours, Conceiçao signe à l’OM, qu’il soit venu en courant ou pas, à la fin je m’en fiche. Par contre s’il ne vient pas, tu as pris un gros risque car je suis persuadé que Franck Haise serait venu mais maintenant il a signé à Nice, Palladino a signé à la Fiorentina et il n’y aura plus beaucoup de choix » estime Walid Acherchour, qui se demande bien comment l’OM va pouvoir réagir en cas de refus de Sergio Conceiçao. La piste Habib Beye apparait comme un plan de secours facile pour Marseille, mais l’ancien coach du Red Star ne semble pas vraiment dans les petits papiers du board olympien à date.