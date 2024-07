OM ‍: Alexis Sanchez fait une offre à Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est l'une des équipes à suivre cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen cherche activement des nouveaux joueurs offensifs pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

L'Olympique de Marseille veut forcer son destin et met les moyens nécessaires pour y parvenir. Les Phocéens vont changer d'ère avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, qui a des idées bien précises quant aux joueurs qu'il veut voir débarquer à Marseille afin de jouer les premiers rôles la saison prochaine. En plus des arrivées, qui sont pour le moment plutôt séduisantes, l'OM va devoir vendre. Déjà, quelques joueurs importants ont pris la porte. C'est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a succombé aux sirènes de l'Arabie saoudite. Plusieurs profils sont scrutés pour prendre sa succession. C'est le cas d'Eddie Nketiah et Alexis Sanchez. Concernant le Chilien, il ne coûterait rien puisqu'il est en fin de contrat depuis son départ de l'Inter. Et pour revenir à l'OM, l'ancien du Barça ne demanderait pas tant que ça.

Alexis Sanchez prêt à beaucoup pour revenir à l'OM ?

Si des rumeurs ont émergé concernant les souhaits élevés de Sanchez pour revenir à l'Olympique de Marseille, le Chilien de 35 ans ne demanderait finalement pas tant que ça à en croire les informations de La Gazzetta dello Sport. D'après le média italien, Alexis Sanchez demande un salaire de 3,5 millions d'euros par an à ses courtisans, dont l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang, qui vient donc de quitter la cité phocéenne, gagnait par exemple 8 millions d'euros. Ce serait donc une belle économie de faite pour les Phocéens, alors qu'Alexis Sanchez aurait en plus l'envie de revenir jouer sur la Canebière. Lors de sa seule saison passée à l'Olympique de Marseille, le crack chilien avait mis tout le monde d'accord. Son souhait : jouer les premiers rôles. Et avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, tous les espoirs sont désormais permis.