OM ‍: 25ME, ce risque pris au mercato l'assomme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a fait un gros mercato d'été, et parmi les dépenses faites par le duo Longoria-Benatia, la signature d'Elye Wahi interpelle.

L'OM a des ambitions, et les dirigeants veulent profiter de cette saison sans coupe d'Europe pour permettre à l'équipe de Roberto De Zerbi de frapper fort en Ligue 1. Avant la réception du PSG, qui pourrait permettre à Marseille de recoller au classement à Paris en cas de victoire, un joueur va devoir assumer ce statut, c'est Elye Wahi. Après des débuts ratés sous le maillot de l'OM, l'attaquant arrivé de Lens pour 25 millions d'euros a frappé vite et fort dimanche dernier contre Montpellier. Probablement titulaire face aux champions de France, Wahi aura donc la responsabilité de mettre Paris KO, ce qui serait évidemment une formidable occasion pour lui de se mettre le public du Vélodrome dans la poche. Mais la pression sera énorme sur les épaules du joueur de 21 ans à qui on oppose souvent le prix déboursé par le club de Frank McCourt pour le recruter. Et un autre buteur se demande si l'OM a bien fait de dépenser autant d'argent.

⚽ OM-PSG: défense, milieu, attaque... Roberto De Zerbi confronté à des choix forts pic.twitter.com/u7u8ycvx6e — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) October 24, 2024

S'exprimant à l'antenne de BFM Marseille, Yohan Mollo estime que Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont allés trop loin en dépensant autant d'argent pour un joueur qui sortait d'une saison ratée sous le maillot du RC Lens. « Ma question c’est pourquoi le prendre s’il ne réussit pas à Lens ? Parce que tu restes sur sa saison à Montpellier. On fait un pari ok, mais tu ne fais pas un pari à 25 millions d’euros. Quand tu prends un Vitinha à 25 ou 30 millions c’est parce que l’année d’avant il a scoré. Avec Elye Wahi le problème c’est que l’année d’avant, à Lens il n’a pas scoré. Si encore il était sur l’année de Montpellier et qu’il switche, ok. Le problème c’est qu’il était à Lens et vers la fin des matchs, il était sifflé à tous les matchs », rappelle celui qui évolue désormais en National 2 sous le maillot du FC Istres.

A voir si Roberto De Zerbi titularisera bien Elye Wahi contre le Paris Saint-Germain, mais à en croire les dernières mises en place du côté de la Commanderie, ce sera bien le cas. Une occasion énorme pour le buteur de faire taire les critiques, y compris dans le rang des supporters de l'Olympique de Marseille.