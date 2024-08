L'OM victime d'un caprice, Longoria n'a pas cédé

Dans : OM.

L'OM se cherche encore un élément offensif au mercato. Mais Pablo Longoria ne veut pas surpayer pour les joueurs convoités.

L'OM a parfaitement débuté sa saison en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois. De bon augure pour Roberto De Zerbi et ses hommes, même si le chemin s'annonce encore long. L'entraîneur italien veut des renforts en cette fin de mercato estival. Et pas à n'importe quel poste puisque l'ancien de Sassuolo veut un nouvel attaquant. Pendant de longues semaines, l'OM pensait avoir trouvé la perle rare en la personne d'Eddie Nketiah. L'Anglais s'était rapidement mis d'accord avec le club phocéen. Mais tout a été plus difficile avec Arsenal, qui demandait beaucoup à Marseille, ce qui a fini par faire capoter l'opération.

Pablo Longoria ne voulait pas rentrer dans le jeu d'Arsenal pour Nketiah

Selon les informations du Sun, des négociations étaient bien parties autour d'un prêt avec option d'achat obligatoire fixée à près de 30 millions d'euros. Mais voilà, les Gunners ont rapidement été gourmands, jusqu'à demander 35 millions d'euros pour Eddie Nketiah. Trop à sortir pour l'Olympique de Marseille. Le prix n'a d'ailleurs pas bougé pour le moment, au grand dam de Nottingham Forest et de Crystal Palace, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les Gunners. L'OM a donc récemment changé son fusil d'épaule et doit en plus faire avec la blessure grave de Faris Moumbagna. Le profil de Neal Maupay plait beaucoup aux dirigeants marseillais, alors que l'ancien de l'OGC Nice pourrait débarquer pour une saison dans le cadre d'un prêt en provenance d'Everton. Pablo Longoria veut encore être ambitieux en cette fin de marché des transferts mais tout en limitant les dépenses. L'OM a pour rappel dépensé plus de 80 millions d'euros cet été pour se renforcer et veut donc faire des économies pour assainir ses finances.