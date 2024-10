L'OM trop mou pour le PSG, Daniel Riolo a peur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A une semaine du match entre l'OM et le PSG au Vélodrome, le club phocéen a frappé fort. Mais cela n'est peut-être pas suffisant.

En s'imposant 0-5 dimanche soir à Montpellier, l'Olympique de Marseille a envoyé un signal fort au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, Mason Greenwood ne s'y est pas trompé, puisque l'attaquant anglais a déjà fait savoir qu'il était déjà focalisé sur la réception du PSG dimanche prochain en affirmant que ses coéquipiers et lui voulaient faire « aussi bien » contre Paris. Un message très optimiste et qui galvanise encore plus les supporters marseillais avant ce rendez-vous qui peut permettre à l'OM de revenir à hauteur des champions de France en cas de victoire. Cependant, si l'enflammade n'est jamais loin du côté de Marseille, Daniel Riolo estime lui que l'équipe de Roberto De Zerbi a un gros défaut que la signature d'Adrien Rabiot souligne encore plus, à savoir qu'elle manque d'engagement. Et face au Paris Saint-Germain cela pourrait se payer au prix fort.

L'OM trop mou pour inquiéter le PSG

Le journaliste de RMC ne remet pas du tout en cause le niveau de l'Olympique de Marseille, mais il pense que le club phocéen est pour l'instant incapable de mettre violemment en danger le PSG. « De ce que je vois de Paris et de l’OM, je ne vois pas comment Marseille peut emme…. le PSG (…) Que l’OM ait des bons joueurs, surtout au milieu, que devant, ils aient des joueurs capables de faire des différences sur une ou deux touches de balle, mais sur l’intensité globale qu’ils mettent dans une rencontre, ce n’est pas tellement du foot moderne. Je ne dis pas que ce n’est pas bien, mais pour embêter une équipe comme le PSG, qui techniquement peut se sortir de beaucoup de pressing, ça va être compliqué. D’autant qu’Adrien Rabiot est un joueur propre qui fait des passes précises, qui est fort physiquement, mais il n’impose pas un rythme très vif à l’OM. Et même derrière, avec le peu que Montpellier a proposé, quand Nordin met à l’amende Garcia, et s’ils n’ont pas les pieds carrés, ils ont eu des boulevards au début. J’imagine Dembélé avec des boulevards pareils, ça va être lourd. Pour embêter le PSG, il faut appuyer à un moment », explique Daniel Riolo après avoir vu l'OM mettre un terrible 5-0 à Montpellier.

Cependant, c'est probablement ne pas tenir compte de l'ambiance probablement énorme qu'il y aura dimanche prochain au Vélodrome, une atmosphère qui poussera les joueurs de l'Olympique de Marseille à pousser le curseur de l'engagement un peu plus loin. D'autant que le Paris Saint-Germain jouera cette semaine un match crucial en Ligue des champions face au PSV et y aura laissé du jus. L'OM peut donc croire en sa bonne étoile, même si effectivement, il faudra pour cela hausser le ton et le rythme pour Leonardo Balerdi et ses coéquipiers, car Paris ne sera pas un adversaire aussi docile que Montpellier.