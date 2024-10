L1 ‍: L'OM colle une violente déculottée à Montpellier ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

8e journée de Ligue 1 :

Stade de la Mosson.

Montpellier Hérault - Olympique de Marseille : 0-5.

Buts : Wahi (1ère), Harit (36e), Hojbjerg (40e), Greenwood (58e) et Luis Henrique (73e) pour l’OM.

Expulsion : Dzodic (64e) pour le MHSC.

En clôture de la 8e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée du Montpellier Hérault (5-0) pour conforter sa place sur le podium de la Ligue 1.

Mis sous pression par le PSG et Monaco dans la course au titre, l’OM devait tenir son rang à Montpellier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marseille ne traînait pas pour ouvrir le score. Puisqu’après seulement 48 secondes de jeu, Wahi marquait pour son retour à La Mosson. Suite à un centre de Greenwood au second poteau et à une bonne remise de la tête de Rowe, l’attaquant marseillais n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour donner l’avantage à son équipe (0-1 à la 1ère). Si Lecomte réalisait ensuite une belle parade (18e), Rulli répondait avec une claquette de classe internationale juste avant un énorme raté d’Adams (34e). Le tournant du match, puisque quelques instants plus tard, l’OM doublait la mise ! Plein de sang froid dans la surface montpelliéraine après un service de Garcia, Harit fusillait Lecomte du droit (0-2 à la 36e). Puis avant la pause, Hojbjerg plantait son premier but sous le maillot de l’OM à la conclusion d’une belle action lancée par Harit et Greenwood (0-3 à la 40e).

👏 | Le but le plus rapide de la saison est signé Elye Wahi ! 😮‍💨⏱ #MHSCOM pic.twitter.com/avNSpA28Jk — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

Au retour des vestiaires, la rencontre était toujours aussi vivante avec des arrêts de Rulli (48e) et Lecomte (53e), ainsi qu’un poteau de Wahi (55e). Mais c’est Greenwood qui douchait les derniers petits espoirs du MHSC avant l’heure de jeu. Sur un contre initié par Wahi, l’attaquant anglais se jouait de Touré avant de battre le portier adverse d’une frappe croisée (0-4 à la 58e). Le calvaire se poursuivait pour les Héraultais avec le carton rouge direct de l’entrant Dzodic pour un violent tacle par derrière sur la cheville d’Harit (64e). En fin de match, Luis Henrique participait aussi à la fête en marquant du gauche (0-5 à la 73e).

⏱️ 90+1’ | #MHSCOM 0️⃣-5️⃣



⏸️ 𝗠𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗲 !🫡 + 𝗧𝗥𝗢𝗜𝗦 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 !!!! ✅



Sérieux, appliqués et auteurs d’une superbe prestation offensive, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s’imposent largement ici à Montpellier ! 🤩💪



Quel match, bravo messieurs ! 👏 pic.twitter.com/K0vBvTPGE5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 20, 2024

Grâce à ce premier succès depuis sa victoire à Lyon en septembre, l’OM conforte sa troisième place, en prenant trois points d’avance sur Lille, mais en restant trois longueurs derrière le PSG, son prochain adversaire en L1. Défait pour la sixième fois en huit journées, avec un nouveau score très lourd à supporter, le MHSC de Michel Der Zakarian est lanterne rouge du championnat, avec deux points de retard sur le premier non-relégable.