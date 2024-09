L’OM recrute le grand espoir du foot ivoirien

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Attractif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille possède aussi les arguments pour attirer les jeunes talents. Après un essai concluant cette semaine, l’attaquant ivoirien Oumar Konaté, considéré comme un grand espoir dans son pays, va rejoindre le club phocéen. La signature de son premier contrat professionnel n’interviendra qu’à sa majorité.

L’Olympique de Marseille n’a rien perdu de son attractivité. Privé de compétition européenne cette saison, et limité par ses finances, le pensionnaire du Vélodrome a tout de même réussi un recrutement impressionnant. Qui aurait pu prédire que la direction olympienne parviendrait à convaincre des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et surtout Adrien Rabiot ? Sans parler de l’entraîneur Roberto De Zerbi, que l’on annonçait sur des bancs beaucoup plus prestigieux en Europe.

L'OM regarde aussi les jeunes

Après ça, on peut dire que l’Olympique de Marseille, avec un calendrier allégé, possède un effectif suffisant pour titiller le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et les jeunes dans tout ça ? Dans la présentation du projet, le président Pablo Longoria a toujours assuré que la nouvelle génération aurait sa place en équipe première. D’autant que les U18 marseillais ont remporté la Coupe Gambardella la saison dernière. A l’image de l’ailier Enzo Sternal, qui a prolongé jusqu’en 2027 en juillet dernier, des membres de cette génération sacrée pourraient se montrer. Mais l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas non plus d’aller recruter les futurs cracks.

Mercato : Le jeune Oumar Konaté (2007, ATT, #U23CIV 🇨🇮) devrait rejoindre #OM.



A l'essai contre Lens cette semaine avec les #OMPRO2, ce jeune prometteur (meilleur buteur du dernier tournoi de Montaigu, surclassé en sélection 🇨🇮, ...) signera son contrat pro à 18 ans. pic.twitter.com/cntHhXs4Pz — OMCdF les minots (@OMCdF) September 28, 2024

Ce jeudi par exemple, l’Ivoirien Oumar Konaté, dans le cadre d’un essai, a disputé un match amical avec la réserve olympienne qui affrontait le Racing Club de Lens. Un test apparemment réussi puisque l’attaquant de 17 ans va rejoindre le club phocéen. Lui qui avait terminé meilleur buteur (7 buts) du tournoi de Montaigu en 2023. L’ancien joueur de l'ASI d’Abengourou, surclassé chez les U23 ivoiriens, et considéré comme un grand espoir de son pays, devra néanmoins attendre ses 18 ans pour signer un contrat professionnel à l’Olympique de Marseille.