L'OM élimine le PSG pour une pépite italienne

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Toujours désireux de recruter de nouveaux joueurs pour permettre de retrouver les sommets du football français, l'OM serait en pôle, devant le PSG, pour s'adjuger les services de Nicolò Fagioli.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a clairement montré sa volonté de franchir un nouveau palier. Après un investissement intéressant de 87 millions d'euros – pour 81ME de ventes –, l'OM a pris le bon tournant, notamment grâce à l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'Italien, qui était courtisé par de nombreux grands clubs européens, a finalement accepté de relever le défi phocéen de retrouver la Ligue des champions. On ne peut pas dire que ce soit mal parti : Marseille occupe la deuxième place du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Pour continuer à se développer, la direction olympienne compte se renforcer au mercato hivernal. Et pour une pépite italienne, elle pourrait cette fois passer devant le PSG.

Nicolò Fagioli vers l'OM ?

Gazzetta : L’#OM est en pole position pour recruter #Fagioli, De Zerbi aimerait l’entraîner. La Juve aimerait faire une plus-value avec le départ du joueur, valorisé à 25-30M. Le PSG également a l’affût, comme le Napoli et des clubs de Premier League. pic.twitter.com/Ahj9e4MxYN — GuillaumeMP (@Guillaumemp) December 4, 2024

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'Olympique de Marseille serait en pôle position dans le dossier Nicolò Fagioli. Le milieu de terrain italien de 23 ans est poussé vers la sortie par la Juventus. Thiago Motta compte de moins en moins sur lui et le natif de Piacenza fait désormais office de second couteau dans l'entrejeu turinois. La direction de la Vieille Dame veut faire une plus-value sur lui. Arrivé pour 6,5 millions d'euros en juin 2022, il pourrait rapporter entre 25 et 30 millions d'euros. Une somme qui ne fait pas peur aux dirigeants de l'OM.

Le tandem Longoria-Benatia pourrait tout faire pour permettre à Roberto De Zerbi de bénéficier de Nicolò Fagioli dans son effectif. Le technicien italien apprécie particulièrement son profil et pense qu'il s'adaptera à son système de jeu. Plusieurs clubs de Premier League, le Napoli et surtout le Paris Saint-Germain, sont en concurrence pour s'adjuger ses services, mais la presse italienne précise bien que ce sont les Phocéens qui ont de l'avance.