L'OM battu par une offre folle de la Juventus

Cible de Roberto De Zerbi pour étoffer son choix en défense, Renato Veiga ne signera pas à l’OM cet hiver. Le joueur de Chelsea, lassé par son faible temps de jeu, a fait l’objet d’une grosse offre de la part de la Juventus. C’est en effet un prêt de six mois qui a été conclu entre les deux clubs sans option d’achat car les Blues comptent sur le Portugais pour l’avenir. Et pour récupérer Veiga pour les six prochains mois, la Juventus va mettre 5 millions d’euros sur la table affirme Fabrizio Romano, ce qui parait énorme pour un joueur qui sera rendu à Chelsea à la fin de la saison. Toutefois, le Portugais faisait le forcing pour partir, notamment parce que la formation du Piémont entrainée par Thiago Motta, a promis de l’utiliser en tant que défenseur central, et non comme latéral.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Juventus agree deal with Chelsea to sign Renato Veiga, here we go!



Loan deal for €5m loan fee until June, no buy option clause — and then player back to Chelsea at the end of June for Clubs’ World Cup.



Veiga, expected to play as CB at Juventus. pic.twitter.com/2D9tlQyjRE