L'OM arnaqué de millions d'euros, L'Equipe répond à Riolo

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'élection à la présidence de la Ligue de Football Professionnel rend pas mal de monde nerveux. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, qui fait ouvertement campagne contre Vincent Labrune et accuse ce dernier d'avoir plombé l'OM.

Le 10 septembre prochain, la LFP choisira son président, et Vincent Labrune saura si le fiasco du dossier des droits de diffusion de la Ligue 1 lui coûtera son poste. Même s'il a un confortable parachute en or, l'actuel patron de la Ligue sait que face à lui, il pourrait bien avoir des concurrents capables de le déboulonner. Alors que la campagne n'a pas commencé, Daniel Riolo a lui pris fait et cause contre Vincent Labrune, mais surtout il fait campagne pour Cyril Linette, son ancien confrère et désormais membre des Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Alors, chaque jour, Daniel Riolo glisse des peaux de banane sous les pieds de Vincent Labrune, et la dernière en date concerne le fameux deal signé avec CVC. Notre confrère estime que dans ce dossier, l'Olympique de Marseille s'est fait rouler dans la farine et il appelle Pablo Longoria à se révolter contre la LFP. « Peu à peu ça se réveille autour de ce qui se trame à la LFP. Il faut que des présidents courageux parlent. Lens ? Lyon ? Et surtout l’OM ! Pkoi ce silence ? L’OM a subi CVC … l’OM morfle sur les droits télé alors que c un club phare ! Longoria doit condamner tt ça ! », réclame Riolo. Mais c'est de L'Equipe qu'est venue la réponse à Daniel Riolo sur cette possible embrouille qui aurait privé l'OM de plusieurs millions d'euros.

Riolo a tort sur le dossier CVC et l'OM

L’OM n’a pas du tout subi CVC. Frank McCourt a même rencontré les dirigeants du fonds à Londres en septembre 2022 et a toujours donné sa bénédiction. Leur manne a financé les derniers mercatos de l’#OM. — Mathieu Grégoire (@Serguei) August 18, 2024

Chaque soir, ce dernier n'hésite pas à mettre le quotidien sportif dans la sauce, en prétendant que L'Equipe ne veut surtout pas perturber le fonctionnement de la LFP version Labrune. Mais suite aux propos de Daniel Riolo sur CVC, Mathieu Grégoire, le journaliste du quotidien sportif à Marseille, explique que ce dernier est totalement à côté de la plaque. « L’OM n’a pas du tout subi CVC. Frank McCourt a même rencontré les dirigeants du fonds à Londres en septembre 2022 et a toujours donné sa bénédiction. Leur manne a financé les derniers mercatos de l’OM. Comme tous les autres clubs français, l’OM peut se positionner sur la gestion du dossier droits télé et des frais de fonctionnement de la LFP (et ne l’a pas fait jusqu’ici). Mais CVC, le club l’a toujours validé, c’est mal connaître le raisonnement 100% trésorerie de Pablo Longoria pour penser le contraire », a précisé le journaliste de L'Equipe.