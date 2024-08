Jonathan Rowe fonce vers l'OM, c'est brûlant ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM avance sérieusement sur la piste Jonathan Rowe, au point que l’optimisme règne pour qu’un accord soit rapidement trouvé avec Norwich, tandis que l’ailier anglais a déjà donné son feu vert à Marseille.

Après avoir recruté Elye Wahi, Mason Greenwood, Valentin Carboni ou encore Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille souhaite profiter des dix derniers jours du mercato estival pour compléter son puzzle offensif. La blessure de Faris Moumbagna tombe mal et va obliger le club phocéen à recruter un avant-centre, probablement en prêt. Mais cela ne change rien au fait que Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont toujours en quête d’un ailier gauche potentiellement titulaire et qui sera en concurrence avec Luis Henrique, auteur d’un doublé à Brest samedi. Les deux pistes actuellement étudiées ont filtré, elles mènent à Armand Laurienté et à Jonathan Rowe. A priori, c’est le dossier de l’ailier anglais de Norwich City qui est la plus chaude.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent new bid to Norwich for Jonathan Rowe as top target since July.



Negotiations are advancing as Rowe told clearly to Norwich that he wants to play for OM.



Total proposal now worth over £13m, as @JPercyTelegraph reports. pic.twitter.com/qk2XZATBGY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

A en croire les informations du Telegraph, les discussions ont avancé ce week-end entre l’OM et le club de Championship autour d’un prêt avec une obligation d’achat estimée à 16 ME. Une information immédiatement confirmée par Fabrizio Romano en personne, ce qui prouve que le dossier est désormais très avancé. D’autant que le spécialiste du mercato affirme que « les négociations avancent tandis que Rowe a clairement indiqué qu’il voulait jouer à l’OM » a-t-il publié sur X. Les derniers détails sont donc en cours de finalisation, mais il paraît désormais de plus en plus probable que l’ailier anglais de 21 ans sera un joueur de l’Olympique de Marseille dans les prochains jours.

Rowe arrive à l'OM, fin de la piste Laurienté ?

Auteur de 13 buts l’an passé en D2 anglaise, Jonathan Rowe était le choix n°1 de Roberto De Zerbi depuis de longues semaines. L’entraîneur de l’OM devrait donc se réjouir de voir débarquer un nouveau joueur offensif dans son effectif, dans un style dribbleur et dynamiteur sur le côté gauche. La question est maintenant de savoir si la probable signature de Rowe à Marseille va définitivement mettre fin à la piste Armand Laurienté alors que pas plus tard que ce mardi matin, Gianluca Di Marzio affirmait que les discussions avançaient aussi dans le bon sens entre l'OM et Sassuolo pour l'ancien ailier gauche du FC Lorient.