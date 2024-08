Un double coup de folie en attaque, l’OM frappe fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A moins de deux semaines de la fin du mercato, l’OM cherche à renforcer son attaque. Le couloir gauche est notamment ciblé par Roberto De Zerbi, qui pourrait accueillir non pas un mais deux joueurs à ce poste.

A onze jours de la fin du mercato estival, les priorités sont clairement définies à l’Olympique de Marseille et elles se situent en attaque. Avec la grave blessure de Faris Moumbagna, victime d’une rupture des ligaments croisés à Brest, le club phocéen doit trouver une nouvelle doublure à Elye Wahi. L’idée des dirigeants olympiens est de trouver un joueur en prêt, sans option d’achat obligatoire. Dans cette optique, les noms de Martin Satriano et de Neal Maupay sont évoqués. Mais en parallèle, l’OM cherche toujours à renforcer le poste d’ailier gauche, prioritaire depuis de longues semaines. Deux noms reviennent en boucle ces derniers jours et c’est encore le cas ce mardi : Armand Laurienté et Jonathan Rowe.

Harit viré de l’OM, De Zerbi insiste https://t.co/C4i0OOc7lJ — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2024

Mais tandis que l’on pouvait penser que Pablo Longoria ferait un choix entre l’ailier gauche de Sassuolo et celui de Norwich, le président de l’Olympique de Marseille surprend tout le monde en accélérant les négociations… sur les deux joueurs. D’un côté, Gianluca Di Marzio affirme que l’OM est actuellement le club le plus chaud pour récupérer Laurienté, que Sassuolo est d’accord pour vendre à condition de retrouver environ 15 ME dans l’opération. D’un autre côté, L’Equipe indique que le club phocéen fait le forcing pour s’attacher les services de Jonathan Rowe. Courtisé par un club en Série A, deux clubs en Premier League et Leeds en Championship, l’ailier de Norwich, en fin de contrat en juin 2025, donne sa priorité à Marseille.

L'OM avance sur Rowe et Laurienté

Roberto De Zerbi apprécie les profils de Laurienté et de Rowe et pourrait refuser de choisir en accueillant contre toute attente... les deux joueurs. Un scénario qui pourrait se réaliser à une condition, celle de voir un joueur offensif partir. Le nom d’Amine Harit est de nouveau cité par L’Equipe et La Provence ce mardi pour un potentiel départ en cas de belle offre. Mais à date, l’international marocain n’envisage pas du tout de partir et encore moins après sa sublime prestation à Brest samedi (1-5). Pourtant, Roberto De Zerbi ne compte pas vraiment sur lui puisqu’il considère Ismaël Koné et Valentin Carboni comme des meneurs de jeu qui passeront devant le Marocain de 27 ans dans son esprit. L'OM pourrait donc faire le forcing pour se séparer de l’ancien joueur de Schalke 04 afin de recruter deux ailiers, ce qui ne manquerait pas de surprendre les observateurs et les supporters.