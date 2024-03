Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite n'attendait que ça

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le PSG fera probablement moins peur sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Et si c'était le signal attendu pour enfin donner une chance aux autres clubs, notamment à l'OM en cas de révolution saoudienne l'été prochain.

Le départ de Kylian Mbappé va-t-il affaiblir le PSG au point de relancer le suspense dans la course au titre de champion de France pour les années à venir ? Avec ou sans son numéro 7, le club francilien domine ses concurrents assez facilement et augmente son palmarès quasiment chaque année. Mais il faut dire que l’attaquant tricolore empile les buts et facilite grandement le travail. Néanmoins, il va mettre le clignotant en fin de saison et bifurquer, probablement vers le Real Madrid même si rien n’a été officialisé en ce sens.

Zidane et l'OM, un lien particulier

En tout cas, Mbappé ne terrorisera plus les défenses de Ligue 1 et cela pourrait être un déclic annonciateur de changements dans le paysage du football français. En effet, selon Jonathan Johnson, journaliste spécialisé sur le football français pour Caughtoffside, le départ de l’attaquant du PSG pourrait même aller jusqu’à être un point qui aiderait un nouveau projet à l’OM à voir le jour. Car la perspective de remporter un titre serait dès lors beaucoup plus probable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Il y a un club sur lequel nous devons garder un oeil pour l’avenir de Zidane et il s’agit de l’OM. S’il s’avérait qu’une reprise du club s’effectuait, c’est un club qui a une affinité spéciale avec Zidane, même s’il n’y a jamais joué. Je pense que cela pourrait être un projet intéressant pour lui, surtout avec le départ de Mbappé du PSG. Les rivaux de Ligue 1 pourraient pressentir qu’il y a une réelle opportunité de se battre pour le titre. Rien n’est certain, et si le Bayern semble compliqué, la Juventus et Marseille sont des clubs à surveiller pour l’avenir de Zidane, s’il devait se mettre sur le marché des clubs européens », livre le journaliste du média britannique. Un départ de Mbappé, un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite et l’arrivée de Zidane aux commandes de l’équipe, les supporters marseillais n’osent même pas y croire car cela semble tout simplement être le scénario de rêve pour la saison prochaine.

Néanmoins, dans cette équation, il n’y a pour le moment qu’une seule certitude, c’est que Kylian Mbappé ne sera plus en Ligue 1 la saison prochaine. Pour le reste, beaucoup d’incertitudes demeurent.