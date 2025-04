Chelsea exclu des coupes d'Europe, l'UEFA menace ‍!

Extrêmement dépensier depuis son rachat par Todd Boehly, Chelsea est en déficit structurel. De quoi se mettre hors des clous du Fair-Play Financier. Et la ruse utilisée par les Blues pour rééquilibrer leurs comptes n'a pas plu à l'UEFA.

Les Américains ont une vision particulière de la gestion d'un club de football. Les derniers arrivés en Europe ont défrayé la chronique. John Textor n'est pas très rigoureux financièrement à l'OL mais le patron d'Eagle Football est un petit joueur comparé à son compatriote Todd Boehly, propriétaire de Chelsea depuis 2022 via le fonds BlueCo. En trois ans, il a nettement dépassé le milliard d'euros de dépenses sur le marché des transferts. L'effectif des Blues est sans aucun doute le plus fourni du football mondial en ce moment. Cette stratégie a permis au club londonien de revenir dans le haut du classement en Premier League mais elle a ses limites sur le plan européen.

Même s'il peut assumer ses folles dépenses, Todd Boehly doit respecter le Fair-Play Financier de l'UEFA qui impose des recettes supérieures aux dépenses sur plusieurs années. Chelsea a pu présenter un bilan financier positif en 2023-2024 grâce à la vente de son équipe féminine pour 200 millions d'euros. Un prix étonnant et pour cause. L'acheteur était BlueCo 22 Midco, une filiale de BlueCo. L'instance européenne n'a pas apprécié la ruse selon The Times. Elle a refusé de prendre en compte cette vente dans son Fair-Play Financier.

🔺 EXCLUSIVE: Chelsea have breached Uefa’s limits on financial losses for last season after the governing body did not allow the club to count as income selling its women’s team to a sister company for £200million



Read more from @martynziegler ⬇️https://t.co/MgRoILn1eT