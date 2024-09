Greenwood, l'OM ignore royalement Benoit Payan

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Même s’il a forcément réussi un grand coup sportif en faisant venir Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne peut éviter les questions autour des affaires privées de l’attaquant anglais…

Avec Bradley Barcola, Mason Greenwood est l’un des hommes en forme en ce début de saison de Ligue 1. Il faut dire que pour ses trois premières sorties officielles dans le championnat de France, l’attaquant anglais a marqué cinq buts et délivré une passe décisive. Grand acteur du bon départ de l’équipe de Roberto De Zerbi, qui pointe sur le podium derrière le PSG, Greenwood est donc déjà en train de mettre tout le monde d’accord grâce à ses performances. Mais si les supporters marseillais ont déjà adopté le joueur de 22 ans, l’ancien de Manchester United ne fait pas l'unanimité ailleurs.

Tout simplement parce que les suiveurs du foot français ne peuvent pas faire semblant d’oublier les histoires de Greenwood, qui a été accusé de violences conjugales et de tentative de viol sur sa compagne en 2022. Une affaire judiciaire que l’attaquant anglais va traîner comme un boulet jusqu’à la fin de sa carrière, mais que Pablo Longoria tente de mettre de côté au moment d’évoquer les débuts réussis de la nouvelle star de l'OM, et notamment le fait qu'il puisse avoir sa chance avec les Three Lions.

Longoria justifie la signature de Greenwood

« Je ne veux pas aborder ce genre de questions sur la sélection anglaise par respect pour tout le monde. Je préfère parler de ce que fait Mason en France et à Marseille et nous sommes très satisfaits du genre de performances qu'il fait pendant les premières semaines. Il se comporte de manière fantastique avec nous et nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe. Les commentaires du maire, qui dit être contre la signature, renforcent ce que nous avons fait. Il n'avait pas toutes les informations. Nous avons pris la décision en interne. D'accord, il y a eu une certaine forme d'opposition, mais en même temps, cela nous a donné le pouvoir d'enquêter, ou peut-être de ne pas enquêter parce que je ne suis pas juge, mais d'utiliser toutes les informations pour prendre la meilleure décision, ce que je pense que nous avons fait », a lancé, au Thinking Football Summit, le président de l’OM, qui assume complètement son choix d’avoir recruté Greenwood lors du dernier mercato estival. Une décision qui s’avère pour l’instant payante sur le plan sportif.