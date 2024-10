Greenwood au PSG, la réponse du Qatar à Rabiot ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très en vue pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood attire l’attention sur le marché des transferts. Le FC Barcelone n’est pas le seul club à observer ses premiers matchs en France. La presse anglaise révèle également l’intérêt du Paris Saint-Germain à qui l’ailier marseillais ne ferme pas la porte.

Mason Greenwood a réussi un petit exploit. Alors que son arrivée à l’Olympique de Marseille avait provoqué une polémique, plus personne ne parle de son passé judiciaire. L’ailier auteur de cinq buts et d’une passe décisive en six matchs de Ligue 1 a fait taire ses détracteurs. Seules ses bonnes performances animent son actualité, notamment dans la rubrique mercato. En effet, l’ancien joueur de Manchester United fait déjà l’objet de rumeurs après ses débuts réussis.

Le Barça et le PSG intéressés

The Sun révèle l’intérêt du FC Barcelone qui aurait supervisé Mason Greenwood à quatre reprises cette saison. Tout le monde connaît les problèmes du club catalan avec le fair-play financier de la Liga. Mais d’après la source, les Blaugrana seraient prêts à miser 72 millions d’euros pour l’international anglais qu’ils observaient déjà pendant son prêt à Getafe la saison dernière. Pas sûr que les finances du Barça lui permettent une telle opération. En revanche, l’autre courtisan annoncé n’aurait aucun mal à se l’offrir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Et pour cause, le tabloïd évoque aussi la présence du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale suivrait également les matchs de Mason Greenwood avec l’Olympique de Marseille. On pourrait penser que le renfort olympien, forcément au courant de la rivalité, serait réticent l’idée de rejoindre l’ennemi. Mais pas du tout ! Apparemment, le banni des Red Devils adore la France et se verrait bien s’installer sur la durée. La porte ne serait donc pas fermée pour le Paris Saint-Germain qui en profiterait pour se venger après la signature d’Adrien Rabiot chez le rival.