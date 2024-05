Le joueur le plus important de l'OM ne joue jamais

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Avant la demi-finale retour de Ligue Europa contre l'Atalanta, Jean-Louis Gasset est revenu sur sa méthode à l'OM et sur ses relais dans le vestiaire. Capitaine gravement blessé, Valentin Rongier est l'homme de confiance du coach phocéen.

L'OM est un demi-finaliste de Ligue Europa sur les rotules. Le club phocéen a enchaîné beaucoup de matchs (48 exactement) depuis son entrée lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions l'été dernier. Surtout, l'OM a été confronté à une cascade de blessures. Bon nombre des absents feraient le bonheur de Jean-Louis Gasset à Bergame jeudi soir, à commencer par Valentin Rongier. Le capitaine marseillais s'est gravement blessé au genou à l'automne dernier, ratant toute la fin de saison. Son état d'esprit et son caractère sur le terrain sont souvent loués. Néanmoins, Rongier garde une certaine influence sur ses partenaires.

Même sur la touche, Rongier est le patron à l'OM

C'est ce qu'a révélé Jean-Louis Gasset en conférence de presse du côté de Bergame. Bien qu'il n'ait jamais entraîné Valentin Rongier en match, il a assuré entretenir une relation très forte avec le capitaine habituel de l'OM. L'ancien nantais est très important à ses yeux mais aussi pour ses coéquipiers. Malgré sa blessure, il a conservé son statut et son importance dans le vestiaire olympien.

Jean-Louis Gasset avant Atalanta-OM : « Il faudra faire le match idéal » https://t.co/T3hDfD3QN8 pic.twitter.com/nIisVCC5l7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 8, 2024

« C'est le seul joueur de l'effectif avec lequel je n'ai pas travaillé, mais tous les matins à 8h je bois le café avec lui. Il me donne des petits détails sur la vie de groupe, le ressenti. Il est dans le vestiaire avant le match, après, il parle, il a un discours de capitaine et il est respecté. Sa blessure a été un peu retardée par un diagnostic précoce... Mais c'est un garçon avec un mental de fer. Il s'est fait une raison, il sait qu'il va devoir attendre un mois ou deux de plus et il redeviendra le grand capitaine qu'il a été », a t-il indiqué devant les journalistes. Si l'apport de Gasset a été réel à l'OM, la saison n'aurait sans doute pas été la même avec un Rongier valide. Jeudi, il faudra toutefois gagner sans le milieu marseillais, comme ce fut le cas contre Villarreal et Benfica juste avant.