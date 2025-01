Gouiri à l'OM, Brassier à Rennes, c'est fait ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM et le Stade Rennais se sont entendus ce vendredi matin pour le transfert d'Amine Gouiri et de Lilian Brassier.

Tandis que les choses tournaient en rond depuis quelques jours, et que l'offre financière de l'Olympique de Marseille ne parvenait pas à convaincre Rennes pour Amine Gouiri, le dossier a brutalement accéléré ces dernières heures. L'Equipe annonce que les deux clubs viennent de trouver un accord pour que l'attaquant du Stade Rennais rejoigne dans les prochaines heures l'OM, tandis que Lilian Brassier, prêté par Brest à Marseille, fera lui le voyage inverse. Loïc Tanzi ne donne pas les détails de ce deal, sachant que Rennes attendait 20 millions d'euros de son attaquant, lequel avait lui donné son accord aux dirigeants de l'Olympique de Marseille pour venir durant ce mercato d'hiver. Selon d'autres sources, l'OM aurait prêté Brassier à Rennes sous forme de prêt avec option d'achat autour de 12ME.

Rennes a accepté que Brassier fasse partie du deal avec l'OM

Amine Gouiri à l'OM, coup de théâtre à Rennes https://t.co/D41ReAF7oH — Foot01.com (@Foot01_com) January 31, 2025

Il semble probable qu'Habib Beye, nouvel entraîneur du Stade Rennais, a validé cette opération, et la venue de Lilian Brassier, alors que ce dernier sort d'une période très compliquée avec l'OM, notamment lors du match contre Nice. Les deux joueurs sont attendus ce vendredi à Marseille et à Rennes, Amine Gouiri devant passer sa visite médicale en début d'après-midi. Que ce soit du côté des supporters provençaux ou bretons, cette opération est loin de susciter un énorme enthousiasme, loin de là même. Mais les jeux sont faits et l'ancien Lyonnais s'apprête à rejoindre l'OM à deux jours du choc entre Marseille et l'OL, drôle de hasard.