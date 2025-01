Amine Gouiri à l'OM, coup de théâtre à Rennes

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a fait de l'attaquant du Stade Rennais sa priorité offensive d'ici à la fin du mercato. Mais Rennes n'est pas du tout convaincu par l'offre de Pablo Longoria pour Amine Gouiri.

C'est le dossier de cette fin du mercato d'hiver, Amine Gouiri va-t-il rejoindre le Vélodrome avant le 3 février, date limite de ce marché hivernal des transferts. Du côté de l'ancien Lyonnais, il n'y a désormais aucun doute, si les dirigeants marseillais et ceux du Stade Rennais s'entendent, alors il foncera vers la cité phocéenne. Gouiri est tenté par ce challenge, même s'il sera en concurrence avec Neal Maupay, qui évolue dans le même registre que lui. Mais ce vendredi, alors que la fin du mercato se profile, cela coince de plus en plus fort entre Pablo Longoria et son homologue du club breton. Car financièrement, Ouest-France confirme que ce que propose l'Olympique de Marseille n'est pas du tout convaincant et fait ouvertement douter le Stade Rennais.

L'OM propose une formule qui n'emballe pas Rennes

Pour verser les 20 millions d'euros attendus par le club breton pour céder Amine Gouiri, l'OM n'envisage pas le versement cash de cette somme et propose une formule mêlant prêt et option d'achat obligatoire. Et Guillaume Lainé, journaliste du quotidien régional, révèle que du côté des dirigeants, le Stade Rennais « a refusé toutes les propositions olympiennes, aux montages jugés peu convaincants. » Pour l'instant, l'Olympique de Marseille ne fait pas l'effort attendu par le SRFC et Amine Gouiri n'est donc pas encore partir de Bretagne. Cependant, si l'on doit voir un petit signe positif pour ce transfert, c'est que dans le même temps, Rennes travaille sur la possible signature d'un attaquant supplémentaire, et c'est dans ce cadre que des contacts auraient été noués avec Zakaria Aboukhlal, le joueur du Toulouse Football Club.

En attendant, Amine Gouiri sera très certainement présent dans le premier groupe retenu par Habib Beye pour la réception de Strasbourg, dimanche au Roazhon Park. Reste ensuite à savoir si d'ici à cette rencontre très importante pour le Stade Rennais, barragiste de Ligue 1, l'attaquant sera bien là au moment du coup d'envoi où si l'OM aura fait l'effort attendu.