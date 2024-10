De Zerbi malmené après OM-PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi était très attendu pour son premier classique entre le PSG et l’OM. A l’image de son équipe, l’entraîneur italien a déçu et la lourde défaite de Marseille (0-3) lui vaut de sanglantes critiques.

Troisième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison malgré des faux pas face à Angers ou encore Strasbourg. Globalement, tout le monde à l’OM est néanmoins satisfait des débuts de Roberto De Zerbi, lequel était très attendu pour son premier Classique face au PSG ce dimanche. L’entraîneur italien n’a cependant pas répondu aux attentes et son équipe a été surclassée dans tous les compartiments du jeu, bien que peu aidée par l’arbitrage avec l’expulsion rapide d’Amine Harit. Sur Winamax, l’ancien entraîneur de Brighton a pris cher car pour Elton Mokolo, il y a clairement tromperie sur la marchandise par rapport à ce que Roberto De Zerbi a vendu aux supporters dans ses déclarations depuis plusieurs semaines.

Le coach de l’OM voulait une équipe avec de la personnalité et du caractère, il a eu tout l’inverse dimanche au Vélodrome. « Pour moi, il y a tromperie sur la marchandise. A l’OM ces derniers temps, Longoria, Benatia, De Zerbi ont insisté sur la personnalité, le caractère, la générosité. De Zerbi dans son interview à L’Equipe insistait sur l’importance de donner quelque chose au public. Là, force est de constater que sur les derniers matchs au Vélodrome, on a eu Angers, le PSG, on ne peut pas dire que ce soit le cas et ça pose problème » a lancé celui qui intervient également par moment sur RMC, avant de conclure.

De Zerbi prend cher après OM-PSG

« Sur le caractère, la personnalité, sur la capacité à appréhender l’évènement parce que tu sais que ça va être un match où tu es attendu, j’attendais un saut qualitatif de De Zerbi. C’est là que sa valeur ajoutée doit se voir. Or, on a vu un coach beaucoup moins téméraire qu’attendu. Pour moi, c’est un rendez-vous raté » a lancé le consultant de Winamax, terriblement déçu par la prestation de l’OM dont Roberto De Zerbi est logiquement le responsable numéro un même si l’infériorité numérique tronque un peu l’analyse. Marseille est en tout cas très loin du PSG à ce jour et le coach italien va devoir redoubler d’efforts et d’ingéniosité pour combler ce fossé abyssal dans les semaines à venir.