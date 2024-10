OM-PSG ‍: L'Equipe craque et détruit l'arbitre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Que ce soit sur la chaîne L'Equipe, ou dans son édition de ce lundi, le quotidien sportif détruit totalement François Letexier, arbitre du match OM-PSG. Même La Provence ne va pas si loin.

Pour un spectateur neutre, le choc annoncé entre Marseille et Paris n'a jamais réellement débuté, les joueurs de Roberto De Zerbi étant à côté de la plaque dès le début de la rencontre, le PSG étant comme chez lui dans un Vélodrome pourtant bouillant. Mais évidemment, le carton rouge qui a réduit l'OM à dix dès la 20e minute du match a changé la donne et les éventuelles chances du club phocéen de revenir dans le match. Tout en rappelant que c'est Balerdi qui sans aucune pression a marqué le deuxième but du PSG. Mais du côté de L'Equipe, on a craqué contre François Letexier puisque dès la mi-temps, il n'y avait aucun mot sur la rencontre dans L'Equipe du Soir, l'ensemble des journalistes et consultants s'en prenant à l'arbitre de cet OM-PSG. Et ce lundi, le quotidien sportif matraque encore plus François Letexier.

Le quotidien sportif scandalisé par l'arbitre d'OM-PSG

Dans un long édito, Vincent Duluc, plume emblématique de L'Equipe, ne voit aucune circonstance atténuante à la décision de l'arbitre d'expulser Amine Harit. « M. Letexier est l'exact contraire du PSG : il est meilleur en Ligue des champions. Ce n'est pas parce qu'il est un très bon arbitre qu'il ne se trompe jamais, et ce n'est pas parce qu'il est le numéro 1 français qu'il faut éviter de lui dire dans l'oreillette qu'il a tort. La responsabilité de cette soirée à moitié gâchée par l'entame chloroformée de l'OM, et totalement ruinée par l'expulsion assez fantaisiste d'Amine Harit, est partagée par Jacky dans le camion, qui a refusé de signaler à Letexier son erreur manifeste. C'était, par-dessus le marché, une erreur contre l'esprit des grands matches du dimanche soir, comme cela l'aurait été, aussi, dans un petit match du samedi après-midi », écrit le journaliste, qui accuse l'arbitre d'avoir tué ce grand rendez-vous de la Ligue 1.

"Il n’y a jamais faute d’Harit, c’est un scandale"



Mouais. On peut CLAIREMENT voir que Marquinhos se prend les crampons d’Harit de plein fouet sur la poitrine. pic.twitter.com/nLohGWmdmX — Jonathan Bensadoun (@bensjonathan) October 27, 2024

Et Vincent Duluc n'est pas le seul au sein de la rédaction du quotidien sportif de presque crier au scandale, alors même que François Letexier est venu s'expliquer au micro de DAZN. Pour Dave Appadoo, même s'il est clair que le PSG était plus fort que l'OM, l'arbitre a tué la rencontre. « François Letexier porte une super lourde responsabilité, non pas dans le résultat du match, car le PSG était supérieur et rien ne dit que l’OM aurait pu inverser cela. Je ne discute pas de la supériorité de Paris qui était claire. Mais là, tu as définitivement plombé une équipe et que l’autre s’est ennuyée ferme, car je pense que les Parisiens n’ont pris aucun plaisir derrière cela. Tu as vidé le Vélodrome et je ne sais pas combien de gens ont changé de chaîne. A un moment, l’arbitre est garant du jeu. Là, la santé de Marquinhos n’était pas en jeu, le geste n’était pas intentionnel, là l’arbitre a tué le match. L’arbitrage sort affaibli ce soir, l’organisation du foot français et le spectacle de la Ligue 1 sortent aussi affaiblis. Même le PSG ne peut pas profiter de sa victoire », estime le journaliste.