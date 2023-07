Aubameyang à l'OM, ça coince brutalement

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pierre-Emerick Aubameyang est toujours proche de l’OM mais les négociations coincent sur l’indemnité de transfert que Marseille va devoir verser à Chelsea pour la dernière année de contrat du Gabonais.

En quête d’au moins un avant-centre lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille touche au but dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. L’accord entre l’international gabonais et le club phocéen a été confirmé sur la base d’un contrat de deux ou trois ans selon les sources. A moins d’un gros revirement de situation, le buteur de Chelsea va devenir dans les jours à venir la troisième recrue estivale de l’OM après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, un mercato qui assoit les ambitions de Pablo Longoria pour la saison à venir.

Reste que pour l’heure, le dossier Pierre-Emerick Aubameyang n’est pas ficelé à 100 %. Non retenu pour le stage de préparation de Chelsea, le joueur de 34 ans s’entretient à Laval avec son préparateur physique et peut débarquer à Marseille d’une minute à l’autre. Mais, à ce jour, l’accord entre l’OM et les Blues n’est toujours pas trouvé. Pablo Longoria espérait que Chelsea libère Pierre-Emerick Aubameyang de sa dernière année de contrat, afin que l’ex-attaquant de l’ASSE puisse signer libre à Marseille, à l’instar d’Alexis Sanchez l’été dernier.

Aubameyang ne signera pas à l'OM pour 0 euro

À en croire les informations de RMC, il n’en sera rien. Chelsea n’est pas gourmand et ne réclame pas plus de 5 à 6 millions d’euros pour Aubameyang… mais refuse catégoriquement de libérer son avant-centre. Un accord va donc devoir être trouvé pour un transfert dans les prochaines heures. La tendance reste à l’optimisme selon la radio d’autant que selon La Provence, Marseille a d’ores et déjà accepté l’idée de payer un faible transfert pour s’attacher les services de celui qui a également porté les couleurs d’Arsenal ou encore du FC Barcelone.