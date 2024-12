Benoît Badiashile à l'OM, un premier feu vert

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM piste plusieurs défenseurs centraux dans l’optique du mercato hivernal. Benoît Badiashile est l’une des cibles du club phocéen, qui a toutes ses chances dans ce dossier pour une raison bien précise.

Confronté à une concurrence hors du commun à Chelsea (Colwill, Disasi, Fofana, Adarabioyo, Veiga), Benoît Badiashile entre dans la rotation d’Enzo Maresca mais ne s’est pas imposé comme un titulaire cette saison chez les Blues. Une situation pesante pour l’ancien défenseur de l’AS Monaco, recruté pour 38 millions d’euros il y a un an et qui rêve de s’imposer au sein du club londonien. Mais à force de patienter, l’international français pourrait accepter de partir afin de voir son temps de jeu gonfler. C’est la perspective que lui offre l’Olympique de Marseille, qui cherche un joueur fiable à associer à Leonardo Balerdi pour la seconde partie de saison. Et selon les indiscrétions du site Jeunes Footeux, un élément est susceptible de faire pencher la balance en faveur de l’OM dans ce dossier : l’Equipe de France.

L’OM flashe sur trois défenseurs français https://t.co/gAj6slKlys — Foot01.com (@Foot01_com) December 7, 2024

A un an et demi de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Benoît Badiashile est conscient qu’il a une carte à jouer pour accompagner Saliba, Upamecano et Konaté. Son profil de défenseur central gaucher plaît à Didier Deschamps, qui l’a déjà sélectionné par le passé. Mais pour goûter de nouveau aux Bleus et à Clairefontaine, le natif de Limoges doit absolument retrouver une place de titulaire, ce que l’OM est prêt à lui offrir selon le média. Un élément qui pourrait s’avérer déterminant dans le futur choix de l’actuel défenseur de Chelsea, sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2030.

L'OM peut offrir l'Equipe de France à Badiashile

Reste maintenant à voir si cet aspect sera décisif et permettra à Marseille de rafler la mise, mais c’est un premier élément favorable pour Mehdi Benatia, qui tentera de s’appuyer sur ce point dans les négociations. Un transfert sec reste cependant difficile à envisager mais le board olympien pourrait proposer un prêt de six mois, ou plus. A 23 ans, Badiashile sait qu’il doit jouer pour maintenir un haut niveau de performance et aspirer aux Bleus. Reste maintenant à voir si cela le fera céder aux sirènes de l’Olympique de Marseille, qui surveille également les dossiers Kalidou Koulibaly et Olivier Boscagli en défense centrale pour le mois de janvier.