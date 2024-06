Balerdi attaqué au mercato, l'OM débute son été infernal

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Souvent critiqué par les supporters phocéens par le passé, Leonardo Balerdi a mis tout le monde d'accord lors de la saison écoulée. Toutefois, les progrès de l'Argentin n'ont pas échappé à un récent bourreau de l'OM en coupe d'Europe.

Malgré la saison difficile et mouvementée de l'OM, certains joueurs olympiens ont su tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas du défenseur argentin Leonardo Balerdi. Ancienne tête de Turc du Vélodrome, il s'est affirmé cette saison avec les trois entraîneurs nommés successivement à l'OM. A 25 ans, il a pris une nouvelle dimension sur le terrain, diminuant significativement son nombre d'erreurs. Mais, les supporters marseillais ne se réjouiront pas trop vite. Avec un président qui n'a aucun mal à vendre ses cadres et une non-qualification européenne pour l'OM, l'avenir de Balerdi à Marseille est très loin d'être assuré.

L'Atalanta vise Leonardo Balerdi

Plus qu'un sentiment, c'est une réalité selon le journaliste italien de SportItalia Gianluigi Longari. Sur X, il a révélé que l'Atalanta Bergame avait coché le nom de Leonardo Balerdi pour cet été. Adversaire de l'OM en demi-finale de la Ligue Europa, la Dea a pu observer de près le défenseur central marseillais. Il a séduit les recruteurs italiens, lesquels miseraient sur lui dès cet été.

🚨 #Atalanta proposto anche il profilo di Leonardo #Balerdi di proprietà dell’#OM per la difesa — Gianluigi Longari (@Glongari) June 11, 2024

L'OM aura bien du mal à résister si l'Atalanta Bergame fait une offre concrète et raisonnable. En plus, il ne reste plus que deux ans de contrat à Balerdi du côté de la Canebière et la Dea jouera la Ligue des champions en septembre prochain. A Bergame, Balerdi retrouverait ses compatriotes argentins Juan Musso et José Luis Palomino derrière ainsi que son ancien coéquipier marseillais Sead Kolasinac. L'Atalanta ne devra pas trainer sur la question puisque l'Atlético Madrid est bien avancé sur ce dossier.