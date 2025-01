Décès de Denis Law, Ballon d'Or 1964

Le légendaire attaquant écossais Denis Law nous a quittés ce vendredi 17 janvier à l'âge de 84 ans. Ancien joueur de Hudderfield, Manchester City et du Torino, Law a surtout écrit sa légende à Manchester United de 1962 à 1973. Avec les Red Devils, il a glané deux titres de champion d'Angleterre et surtout une C1 en 1968. Co-meilleur buteur de l'Histoire de la sélection écossaise, le natif d'Aberdeen a remporté le Ballon d'Or en 1964. Il était le plus vieux lauréat encore en vie.

Everyone at Manchester United is mourning the loss of Denis Law, the King of the Stretford End, who has passed away, aged 84.



Our deepest condolences go out to Denis’s family and many friends. His memory will live on forever more.