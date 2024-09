Didier Roustan est mort

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Agé de 66 ans, notre confrère Didier Roustan est décédé ce mercredi après avoir lutté pendant plusieurs mois contre la maladie. Didier Roustan a succombé dans la nuit de mardi à mercredi. Une annonce qui bouleverse ceux qui aimaient sa manière inimitable de parler du football.

Habitué des plateaux de télé depuis 40 ans, puisqu'il avait été le premier journaliste à présenter Téléfoot en 1984 lorsque cette émission était l'une des seules à parler de foot à la télévision, Didier Roustan s'est éteint ce mercredi 11 septembre à l'âge de 66 ans. Durant sa très longue carrière qui l'a vu passer par TF1, Canal+, Antenne, France 2, TV5, et plus récemment la chaîne L'Equipe où ses interventions étaient toutes légendaires, Didier Roustan a aussi eu un rôle actif fans le monde du football en créant l'Association internationale des joueurs professionnels avec notamment Diego Maradona et Eric Cantona. Il avait également lancé l'association Foot Citoyen pour lutter contre la violence et le racisme. L'annonce de son décès a provoqué de très nombreuses réactions.

La mort de Didier Roustan choque les amoureux du foot

« J’apprends avec émotion la mort de Didier Roustan. Cannois passionné, attaché aux rouge et blanc, il aimait le football, par dessus tout le beau jeu et les belles histoires. Il avait inventé un nouveau langage télévisuel autour du ballon rond, empli d’esprit positif et de poésie », écrit David Lisnard, maire de Cannes, une ville que le journaliste adorait et dont il avait porté le maillot lorsqu'il était jeune. « Didier Roustan, j’arrive pas à y croire .. 😢😢 c’est pas possible… », écrit Daniel Riolo, tandis que Ambre Godillon avoue son émotion : « Didier Roustan était le premier à m’avoir accueillie, rassurée, encouragée après mes premières tv à L’Equipe. Il savait me parler de Javier et de Maradona pour adoucir mon cœur quand il était triste. Un passionné par la vie. 💔 » Camarade de longue date de Didier Roustan, Dominique Grimault ne masque pas sa peine : « Je viens d’apprendre la disparition de Didier Roustan et j’ai le cœur tremblant. Il était un ami davantage qu’un confrère dont le style était atypique et l’amour de l’histoire du football immense. Quelle peine 🙏 » Toute l'équipe de Foot01 présente ses condoléances à la famille et aux proches de Didier Roustan.