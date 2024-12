TV ‍: DAZN recrute un ancien taulier de Canal+

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel, DAZN a annoncé le recrutement de Frank Cadoret, ancien directeur général de Canal+, en tant que « Senior Advisor ».

Diffuseur principal de la Ligue 1 et futur diffuseur de la Coupe du monde des clubs, DAZN continue de se structurer. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, la plateforme anglaise a annoncé le recrutement d’un ancien cadre de Canal+ en la personne de Frank Cadoret, lequel est recruté en tant que « Senior Advisor ». Ce n’est pas le premier ex de la chaîne cryptée qui rejoint DAZN puisque Brice Daumin, DG France de DAZN est lui aussi un ancien de Canal+.

DAZN recrute Frank Cadoret, ancien DG de Canal+

« DAZN est heureux d’annoncer la venue de Frank Cadoret, qui rejoint la filiale française en tant que Senior Advisor, afin d’accompagner son développement » écrit DAZN dans son communiqué de presse avant de poursuivre. « Franck Cadoret apporte une expertise de plus de 40 ans dans les secteurs des télécommunications, des médias et du divertissement. Executive vice président de SFR pendant près de 20 ans et directeur général de Canal+ pendant 7 ans, il a mené de nombreux projets de développements stratégiques dans ces entreprises, dans les services à destination du grand public / des entreprises ainsi que dans la stratégie de contenus » se félicite DAZN après la signature de cet ancien taulier de la chaîne cryptée.