Le clan Mbappé n'a plus de doute, la plainte pour viol existe

Par Claude Dautel

C'est un tournant majeur, Daniel Riolo confirme que désormais l'entourage de Kylian Mbappé est persuadé qu'il y a effectivement eu une plainte pour viol déposée contre le joueur en Suède.

Mardi soir, invitée du journal de TF1, Maître Marie-Alix Canu-Bernard avait expliqué qu'elle n'avait pas reçu d'information concernant une éventuelle plainte contre Kylian Mbappé, plusieurs médias suédois ayant cité le nom du joueur français dans une supposée affaire de viol ou d'agression sexuelle. Les choses semblent toutefois s'accélérer, puisque mercredi midi, Daniel Riolo annonce que dorénavant le joueur français du Real Madrid et ses proches n'ont plus aucun doute sur la réalité de cette plainte qui aurait été déposée vendredi par une jeune femme. Mais ils ne sont pas si inquiets que cela, affirme le journaliste de RMC visiblement très sûr de lui et de cette information.

Le clan Mbappé est convaincu qu'il y a réellement une plainte contre le joueur

« L’entourage de Kylian Mbappé est désormais certain que le capitaine de l'équipe de France est visé dans la plainte pour viol déposée à Stockholm. Dans l'entourage du joueur, on reste malgré tout serein même si on est conscient que va s’engager un processus long, fastidieux et handicapant en termes d’image », écrit notre confrère. Pour l'instant, les avocats de Kylian Mbappé n'ont pas confirmé ce que révèle Daniel Riolo, ce qui serait évidemment un premier tournant dans cette histoire. Du côté de Kylian Mbappé, Maître Mari-Alix Canu-Bernard a encore répété il y a quelques heures que « Kylian est très serein parce qu'il sait ce qu'il n'a pas fait. » Ce pénible feuilleton ne fait donc que commencer, sachant que Kylian Mbappé bénéficie de la présomption d'innocence, certaines affaires récentes, on pense par exemple à celle visant deux rugbymen français en Argentine, ayant démontré qu'il fallait parfois laisser du temps au temps avant de s'emballer.