Dani Alves libéré grâce à une incroyable décision de justice ‍?

Mehdi Lunay

Jeudi, Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle. Néanmoins, l'ancien brésilien et son avocate n'ont pas encore accepté ce jugement. Une affaire entre le fisc espagnol et Dani Alves pourrait stopper sa détention.

Dani Alves a remporté de très nombreux trophées en carrière mais ils ne valent rien face à la défaite qu'il a subie jeudi. Un revers judiciaire plus exactement qui l'envoie derrière les barreaux pour agression sexuelle. L'ancien latéral a été condamné à 4 ans et demi de prison par le tribunal de Barcelone pour des faits commis sur une jeune femme de 23 ans dans une boîte de nuit de la cité catalane en décembre 2022. Cependant, Dani Alves peut encore faire appel et essayer d'éviter la prison ferme. Son avocate Inés Guardiola se démène en ce sens.

Le fisc espagnol doit de l'argent à Dani Alves

Un litige totalement étranger à cette affaire va aider le duo accusé-avocate. En effet, il y a quelques années, Dani Alves a du déclarer de l'argent au Trésor public espagnol sur des services payés auprès d'un agent. Le joueur a contesté le versement de ces impôts auprès de la justice espagnole. Cette dernière vient de juger que le Brésilien n'aurait pas du être imposé. Selon le journal catalan La Vanguardia, son avocate réclame déjà le versement immédiat de 1,2 million d'euros à son client. Le Trésor public pourrait devoir lui verser 9,2 millions d'euros au total et ainsi l'aider à sortir de prison.

🔴Exclusiva | Hacienda devuelve 1,2 millones a Alves que él aprovechará para pedir su libertad



El futbolista recibió la sentencia el mismo día que era condenado por violación



✍@tonimunoz y @maykanavarrohttps://t.co/YF8risj0SJhttps://t.co/YF8risj0SJ — La Vanguardia (@LaVanguardia) February 24, 2024

C'est en tout cas le souhait d'Inés Guardiola, son avocate. Les comptes bancaires de Dani Alves ont été gelés par la justice espagnole, lui rendant impossible le paiement d'une garantie pour être remis en liberté le temps d'un procès en appel. Mais, les millions d'euros qui s'annoncent permettraient ce scénario. Dani Alves ne serait alors plus en détention, pour la première fois depuis plus d'un an. Si la justice et la police espagnoles empêcheront une tentative de fuite de sa part, la victime et sa famille ne seront pas heureux de le voir déjà retrouver l'air libre à Barcelone.