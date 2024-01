Neymar fait un enfant à sa maîtresse et demande la VAR

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Même à l’autre bout du monde et blessé pour six mois, Neymar continue de faire les gros titres et l’ancien meneur de jeu du PSG n’a pas fini de nous surprendre.

Malgré un transfert en Arabie Saoudite et une rupture des ligaments croisés, Neymar réussit l’exploit de faire parler de lui. C’est fort de la part de l’international brésilien, qui évolue dans un championnat mineur et qui est blessé pour plusieurs mois. En dépit de cela, le n°10 de la sélection auriverde continue de faire les gros titres et c’est rarement pour de bonnes raisons. Le journaliste brésilien Leo Dias, suivi par plus de 15 millions de personnes, nous informe sur Instagram que Neymar devrait être papa pour la troisième fois… et cela alors qu’il vient d’être papa d’un deuxième enfant, né de sa romance déjà terminée avec Bruna Biancardi.

Avoir deux enfants en l’espace de quelques mois, cela ne pose pas de problèmes nous diriez-vous. Le souci, c’est que la mère du troisième enfant de Neymar n’est pas sa compagne mais le top modèle brésilienne Armanda Kimberly. Autrement dit, cet enfant est né d’une relation secrète que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne va pas avoir d’autres choix que d’assumer si la science le confirme. Car comme Neymar est un sacré numéro, il va tout de même demander la preuve qu’il est le père de cet enfant puisque Leo Dias dévoile que même si l’entourage du joueur a fait savoir que le « Ney » assumera ses responsabilités, il veut tout de même qu’un test ADN soit réalisé à la naissance de l’enfant afin d’être certain qu’il s’agit de son enfant. Voilà un épisode de plus à mettre au palmarès de Neymar, qui ne manque décidément jamais d’idées pour nous divertir en dehors des terrains à défaut de nous éblouir pour ses exploits sur le rectangle vert.