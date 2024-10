Décès d'Abdelaziz Barrada

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Joueur franco-marocain formé au PSG et passé notamment par l’Olympique de Marseille, Abdelaziz Barrada est décédé ce jeudi 24 octobre à l’âge de 35 ans, affirment plusieurs médias marocains. Une terrible nouvelle pour ce joueur qui avait raccroché les crampons après une dernière pige en France du côté des Lusitanos de Saint-Maur. Ce milieu de terrain élégant avait porté à 28 reprises le maillot des Lions de l’Atlas, et avait connu sa meilleure période à l’OM entre 2014 et 2016. Un décès pour le moment non expliqué, mais qui endeuille les amoureux du football au Maroc comme en France.

Mis à jour à 21h25 :

Selon la presse marocaine, Abdelaziz Barrada serait décédé d'une crise cardiaque.