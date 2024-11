Canal+, ce retour improbable fait du bruit

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Il y a quatre ans, dans la foulée du licenciement de Sébastien Thoen, Stéphane Guy était viré brutalement en pleines fêtes de fin d'année. Depuis, la roue a tourné.

Avec Julien Cazarre, il avait signé un sketch parodiant L'heure des Pros qui avait fait rire tout le monde sauf la direction de Canal+, outré qu'on s'en prenne à Cnews et cela lui avait valu de se faire virer, Sébastien Thoen avait alors provoqué un séisme sans le vouloir. A l'occasion du match Montpellier-PSG qui avait suivi cette sanction, Stéphane Guy avait salué son ancien collègue de la chaîne cryptée, ce qui avait valu à ce dernier un licenciement brutal en décembre 2020. L'an dernier, à la surprise générale, Sébastien Thoen avait retrouvé une émission sur Canal+, et samedi, l'ancien d'Action Discrète a lancée sur la chaîne cryptée « L’Agence Tourisme », une émission avec Gérard Jugnot et Baptiste Lecaplain. L'occasion de régler quelques comptes et notamment avec Julien Cazarre.

Il vit très bien son retour sur Canal+

Interrogé il y a quelques jours sur ce retour de Sébastien Thoen, Julien Cazarre avait dégainé sans trop en dire. « Ce que je pense du retour de Sébastien sur Canal+ ? J’en pense rien, chacun fa!t ce qu’il veut. Ça m’a surpris. On n’en a pas trop parlé, c’est son choix (…) On ne peut pas demander à tout le monde de se prendre pour Jean Moulin. J’ai un avis, mais je le garde pour moi. Moi, je ne l’aurais pas fait, mais lui, il a le droit de le faire. Je n'ai rien contre Bolloré, mais je n'ai rien pour surtout », a confié Cazarre dans un podcast. A quelques heures de la première de son émission, Sébastien Thoen avait répondu à son ancien collègue des Zozos Migrateurs.

On en rêvait, ils l'ont fait 🌍



Sébastien Thoen, Baptiste Lecaplain et Gérard Jugnot lancent l'Agence Tourisme, le magazine de voyage humoristique et touristique. Dès ce samedi 23 novembre, seulement sur CANAL+. pic.twitter.com/4KNB8tNajU — CANAL+ (@canalplus) November 21, 2024

« Julien Cazarre, il est à RMC mais s’il pouvait retourner à Canal, il irait en courant c’est sûr… Sans Canal, on n’est rien. Cazarre, c’est un résistant, il est de gauche, il le prouve tous les jours à RMC avec des blagues sur le foot (rires). C’était pour me vanner, il a raison, c’est drôle. Mais la Résistance, c’était à l’intérieur, non ? Jean Moulin est resté en France, Cazarre c’est de Gaulle, il est parti en Angleterre pour faire des blagues sur le foot ? Pas ouf non plus (rires). Il n’y a pas de résistance. On m’a dit : on a fait les cons il y a deux ans, reviens et fais ce que tu veux. Voilà. Et on est reparti sur des bonnes bases », a riposté, dans Le Parisien, Sébastien Thoen.