Le FC Tours rayé de la carte du football français

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Dans une situation financière catastrophique, le FC Tours n'existe plus. La FFF constatant les dégâts a mis un terme à l'aventure en décidant de mettre fin à l'association sportive.

Malgré 600.000 euros de déficit, les responsables de l'association qui gérait le FC Tours espéraient que la Fédération Française de Football n'allait pas mettre fin à l'existence du club qui a notamment formé Olivier Giroud. Mais pour le comité exécutif, il était évident qu'il était impossible de trouver une solution, et selon France 3, à l'occasion d'une vidéoconférence qui s'est tenue, mardi, la FFF a décidé de mettre fin aux activités de l'association.

𝗨𝗡 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘𝗥 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 🩵



Au nom de l’ensemble des joueurs, du staff et des salariés, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers nos supporters, qui ont été à nos côtés tout au long de cette saison.#TeamTFC #AllezTours #ToursFC #TousCielEtNoir pic.twitter.com/vE7XiQKb3B — Tours Football Club (@ToursFC) February 2, 2025

« Je suis très triste de ce dénouement et de voir autant d'enfants et de licenciés laissés sur le bord de la route ! Je pense qu'il y avait la possibilité de terminer la saison, mais certains n'ont pas pris la mesure de cette situation et n'ont rien fait pour sauver ce club ! Chacun prendra ses responsabilités », a confié, chez nos confrères, Antonio Teixeira, le président de la Ligue du Centre de football.