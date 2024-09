Dani Alves redevient une star malaisante à Barcelone

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Bénéficiant d'une liberté conditionnelle, Dani Alves a quitté la prison de Barcelone malgré une peine de 4 ans et demi d'emprisonnement à son encontre. Bloqué dans la capitale catalane, l'ancien latéral barcelonais s'occupe avec son passe-temps favori.

Depuis le 30 décembre 2022, Dani Alves s'est éloigné irrémédiablement du football de haut niveau. Sous contrat avec le club mexicain des Pumas UNAM, l'ancien latéral du Barça avait du écourter sa carrière à cause de son inculpation pour viol présumé à Barcelone. Les accusations de la plaignante ont trouvé écho auprès de la justice catalane. En février 2024, Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison pour viol. Cependant, un mois plus tard, le joueur brésilien a été libéré par la justice. Son avocate avait fait appel du jugement. Versant une caution d'un million d'euros, Dani Alves a bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle tout en étant contraint de résider à Barcelone.

Dani Alves, star des matchs à Barcelone

Une décision qui a scandalisé la plaignante, sa famille et l'opinion publique barcelonaise. Néanmoins, 6 mois plus tard, elle reste effective et Dani Alves en profite bien. Le quotidien catalan Mundo Deportivo révèle une partie de l'emploi du temps de l'ancien latéral du Barça. Dani Alves passe des journées complètes aux côtés de sa compagne, à Barcelone mais aussi dans toute l'Espagne : Ibiza, Majorque, Tenerife comme en témoignent ses publications sur les réseaux sociaux.

Dani Alves a payé sa caution, il sort de prison https://t.co/XJFlLsx7CX — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2024

Surtout, Dani Alves a repris le chemin des terrains. Ce n'est évidemment plus dans un cadre professionnel. L'ancien parisien s'est inscrit sur les applications mettant en relation les passionnés de football pour l'organisation de matchs sur les terrains urbains. Accompagné de ses amis, Dani Alves est pratiquement devenu la star des terrains synthétiques de Barcelone. Une vie insouciante et pleine de loisirs, en contradiction totale avec la lourde peine de prison pour laquelle il a été récemment condamné.