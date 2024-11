TV ‍: Une économie de 100 ME par an, DAZN doit trancher

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Principal diffuseur de la Ligue 1, DAZN possède également les droits TV de la Pro League jusqu’à la fin de la saison. Le championnat belge négocie actuellement pour la période suivante sans savoir si la plateforme de streaming restera son partenaire entre 2025 et 2030.

Après la France ces derniers mois, c’est au tour de la Belgique de chercher le prochain diffuseur de son championnat. Ce mercredi, une Assemblée Générale de la Pro League s’est tenue et les dirigeants ont décidé de négocier directement avec les chaînes. « Les représentants des clubs se sont réunis pour un update concernant le dossier des droits médias, peut-on lire dans un communiqué. Après les explications du président Bart De Smet et CEO Lorin Parys et un échange de vues entre les membres, les clubs ont décidé de donner le mandat au management afin de passer à la phase suivante du processus, à savoir les négociations individuelles avec les candidats acquéreurs. »

DAZN face à un choix en Belgique

Parmi les interlocuteurs de la Pro League, DAZN sera concerné par ces discussions. Le principal diffuseur de la Ligue 1 retransmet également le championnat belge pour 103 millions d’euros par saison jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Reste à savoir si la plateforme de streaming prolongera l’aventure sur la période comprise entre 2025 et 2030. Etant donné la tendance, en cas de renouvellement, le montant versé ne devrait pas augmenter. D’autant que DAZN traverse un moment compliqué dans l’Hexagone.

La société britannique refuse toujours de donner ses chiffres. Mais d’après les dernières estimations, le nombre d’abonnés serait compris entre 400 000 et 500 000. Un total très loin des objectifs fixés avec la Ligue de Football Professionnel. Rappelons que DAZN a négocié avec l’instance une clause de sortie si la barre des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte au bout de deux ans. Dans ce contexte, pas sûr que la plateforme de streaming fasse des folies en Belgique.