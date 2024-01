Après Darmanin, Benzema s'attaque à Eric Zemmour

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema continue de régler ses comptes avec certaines personnalités politiques françaises. Après Gérald Darmanin, l'attaquant va porter plainte contre Eric Zemmour pour des propos datant aussi d'octobre dernier.

La contre-attaque judiciaire de Karim Benzema se poursuit. Il y a quelques jours, il portait plainte contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour diffamation. Après un message de soutien à Gaza posté par l'attaquant, Gérald Darmanin avait émis l'idée que Benzema était lié aux Frères Musulmans. L'avocat de l'ancien madrilène, Maître Hugues Viguier, a produit un dossier pendant plusieurs semaines et a décidé de porter l'affaire devant la Cour de Justice de la République. Me Viguier a encore du travail car Karim Benzema a dans le viseur Eric Zemmour cette fois-ci. Le candidat à l'élection présidentielle 2022 est lui aussi poursuivi pour diffamation selon RMC Sport.

Benzema ciblé pour l'attentat d'Arras

Le 19 octobre dernier, Eric Zemmour s'en était pris à Karim Benzema sur le plateau de France 2. Dans la foulée de l'attentat d'Arras et du meurtre du professeur Dominique Bernard, il avait accusé le joueur de « vouloir appliquer la charia » en France qui « prévoit le jihad » et qui « veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty ». Une accusation grave qui a obligé Karim Benzema à saisir la justice française. La plainte a été déposée ce vendredi soir par son avocat Me Viguier. France Info en révèle les détails.

Karim Benzema porte plainte pour diffamation contre Éric Zemmourhttps://t.co/bymRSQGVV1 — franceinfo (@franceinfo) January 19, 2024

Karim Benzema demande réparation pour atteinte à son image mais aussi une condamnation d'Eric Zemmour pour « stigmatisation des musulmans ». L’extrait reproché à Eric Zemmour est « consternant de mépris et d’ignorance sinon d’obscurantisme à moins que Monsieur Zemmour ne fasse exprès d’entretenir une confusion dans l’ensemble des notions qu’il invoque pour stigmatiser tous les musulmans. [...] Eric Zemmour prétend ni plus ni moins qu’en chaque musulman se trouve un ennemi déterminé à tuer celui qui ne l’est pas », dénonce Karim Benzema dans sa plainte. Contrairement à Gérald Darmanin, Eric Zemmour n'est pas ministre. Il devra ainsi s'expliquer devant un tribunal classique et non devant la Cour de Justice de la République.