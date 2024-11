Sa fille s’affiche sur les réseaux, Frank Leboeuf enrage

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Connu pour sa carrière sur les terrains de football, Frank Leboeuf ne verra pas ses enfants suivre la même trajectoire. Sa fille Jade s’est lancée dans le métier d'influenceuse. Un choix difficile à encaisser pour l’ancien défenseur central de Chelsea et de l'Equipe de France.

Dans la famille Leboeuf, Frank n’est plus la seule célébrité. L’ancien joueur de l'équipe de France voit sa fille Jade lui voler la vedette loin, très loin des terrains de football. La jeune femme est notamment apparue dans des émissions de télé-réalité, elle qui exerce le métier d'influenceuse, un peu contre l’avis de son père… Dans l’émission Chez Jordan Deluxe sur la chaîne C8, le champion du monde 1998 a effectivement partagé ses doutes quant au choix de sa fille.

Leboeuf père protecteur

« Si je suis inquiet ? Non, je préviens, a répondu Frank Leboeuf. Elle fait un métier qui n'est pas un métier que j'apprécie forcément. Elle est influenceuse… Je lui dis toujours : "il faut se protéger, il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait." Après, qu'il y ait des gens qui aient besoin des avis, des conseils de ma fille, tant mieux si ça les rassure. Ça me dépasse un petit peu parce que ça ne fait pas partie de ma génération. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade 🩶 (@jade_leboeuf)

« Tu fais ce que tu veux. Par contre, tu sais que tu as un papa qui a été connu et que tu vas être toujours la fille de Frank Leboeuf. A chaque truc, c'est : "Jade Leboeuf, la fille de Frank Leboeuf". Et donc s'il y a des contrats où elle est un petit peu dénudée, c'est : "La fille de Frank Leboeuf se dénude", voilà. Elle m'explique pourquoi elle le fait, et comment le fait. Et donc ça passe. On a des conversations franches tous les deux sur le truc. On fait un métier public donc on ne peut faire n'importe quoi, et on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut assumer tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Donc je préviens », a confié le consultant dont le fils Hugo s’intéresse plutôt au théâtre.