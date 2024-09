Pauvres joueurs, Thierry Henry ne regrette pas la retraite

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Face à la multiplication des matchs au cours d’une saison, de nombreux acteurs du football se plaignent du calendrier. Des critiques compréhensibles pour Thierry Henry qui n’aurait pas aimé subir un tel rythme.

Le débat n’en finit plus. A l’approche du lancement de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, avec plus de matchs au programme, de nombreux joueurs et entraîneurs se plaignent du calendrier. Il faut dire que les instances ne cessent d’alourdir l’agenda avec des formats modifiés ou en créant de nouvelles compétitions. Ce n’est pas pour déplaire aux amateurs de football dans les stades ou tranquillement assis sur leur canapé. Ni aux consultants télé comme Thierry Henry. En revanche, le spécialiste de CBS Sports confirme un réel danger pour les acteurs concernés.

Bernardo Silva 🇵🇹 se plaint d’un calendrier… beaucoup trop chargé :



« Le calendrier est complètement fou ! 𝗝𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗽𝗲𝘂 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗺𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗺𝗲𝘀 𝗮𝗺𝗶𝘀. 😕



Nous venons d'apprendre que nous n'avons qu'un jour de repos pour… pic.twitter.com/JSh6x2Y9Z2 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 6, 2024

« Je pense que pour nous, pour CBS, c’est tout simplement exceptionnel de pouvoir parler de plus de matchs, a commenté l’ancien sélectionneur des Bleuets. Mais il y a un "mais" pour moi, car je vais me ranger du côté du coach. Trop de matchs. En tant qu’ancien joueur, je ne sais pas comment ces gars-là font. En tant que consultant, j’adore ça. Mais en tant qu’ancien joueur et en tant qu’entraîneur, c’est trop de matchs. Donc oui, c’est exceptionnel pour nous, mais si j’étais entraîneur, je ne sais pas si j’aurais trouvé cela exceptionnel. Il y a beaucoup de matches à jouer. Ne vous méprenez pas, en tant que joueur, vous voulez y participer. »

Henry soutient les joueurs

« Mais je le répète, vous voulez participer à tous ces matchs en étant frais et capable de jouer et de montrer qui vous êtes vraiment à tout le monde. Et c’est mon seul problème. Quand vous isolez un match, c’est bien. Mais quand vous les mettez tous ensemble, faites le calcul pour un joueur qui joue tous les matchs. Alors ne parlons pas seulement du physique, mais parlons aussi du mental et de ce que cela fait à un joueur de toujours performer et d’oublier l’argent et le résultat. Je ne parle que des joueurs et de leur intégrité. C’est juste ce que je dis. Je connais les chiffres, mais à un moment donné, le bien-être d’un joueur est également important. C’est mon seul point de vue », a expliqué Thierry Henry, prêt à mettre de côté son rôle de consultant pour soutenir les joueurs.