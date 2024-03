RMC Sport racheté par le sponsor maillot de l'OM

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le groupe CGA CGM, qui possède notamment La Provence, a annoncé être entré en négociations exclusives pour racheter le groupe Altice, où l'on trouve des chaînes comme BFM, mais aussi RMC Sport.

C'est une rumeur qui circulait depuis des mois, mais c'est désormais officiel, Rodolphe Saadé, patron du groupe CGA CGM et déjà propriétaire de plusieurs médias dont La Provence, va prochaine ajouter les chaînes du groupe Altice à son portefeuille. Ce vendredi, les deux groupes ont annoncé simultanément être entrés en négociations exclusives. « L'opération, qui sera soumise aux conditions préalables usuelles et à l'obtention des autorisations réglementaires applicables, devrait être finalisée au cours de l'été 2024 », ont précisé CGACGM et Altice. Le groupe Altice Média comprend BFMTV, BFM Business, BFM Régions, RMC Story et RMC. Cette dernière accorde une énorme place au sport, avec notamment des émissions aussi emblématiques que l'After Foot, ou bien encore le Moscato Show. Evoqué comme l'un des possibles repreneurs de l'Olympique de Marseille, dont il est le sponsor maillot, Rodolphe Saadé, considéré comme proche d'Emmanuel Macron, semble surtout investir dans les médias puisqu'il possède, en plus du quotidien marseillais, Corse Matin, mais également La Tribune et La Tribune Dimanche, concurrent du Journal du Dimanche, et des parts dans M6 et de Brut.