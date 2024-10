Match des streamers, l'Espagne gagne après un triste spectacle

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Le match qui opposait ce samedi soir des streamers français et leurs homologues espagnols, dans le stade de l'Atlético de Madrid, a été remporté 2 à 0 par les locaux.

Mais cette rencontre a montré tout ce que l'on n'aime pas dans le football, et en supplément on a eu droit à des gestes ouvertement racistes d'un supporter espagnol. Un grave incident qui a provoqué une interruption du match de quelques minutes. Depuis le coup d'envoi, cette rencontre avait été émaillée de gestes antisportifs, et d'attitudes provocatrices, le spectacle promis n'étant pas à la hauteur. Il est clair que les organisateurs vont devoir trouver autre chose à proposer que ce simulacre de match de football.