Un an de prison ferme requis contre le frère de Paul Pogba

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Six individus sont jugés depuis plusieurs jours pour la tentative d’extorsion et la séquestration dont a été victime Paul Pogba. Sur le banc des accusés, son frère pourrait écoper de prison ferme.

A en croire les informations de RMC, trois ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'un sursis simple, un aménagement de la peine ferme possible (assignation à domicile ou bracelet électronique) et une amende de 10.000 euros ont été requis contre Mathias Pogba. Au vu de l’aménagement évoqué, le frère de Paul Pogba pourrait échapper à de la prison ferme et si les réquisitions du procureur sont suivies.

Mathias Pogba pourrait échapper à la prison ferme

Tout le monde ne s’en sort pas aussi bien que Mathias Pogba puisque le procureur a par exemple requis huit ans de prison contre Roushdane K, « présenté comme le principal instigateur de cette affaire d'extorsion depuis le début du procès » selon la radio. « Les prévenus ont commis les délits d'extorsion et de tentative d’extorsion. Mathias Pogba rejoint le groupe parce que c'est l'occasion de régler les comptes avec son frère. Mais le projet délictuel est déjà construit lorsqu'il rejoint le groupe » a par ailleurs lancé la procureure durant l’audience, comme rapporté par RMC. C’est en grande partie car il n’est pas à l’origine du plan diabolique contre son frère que Mathias Pogba devrait écoper d’une peine moins lourde que les autres accusés.