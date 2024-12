L'Equipe du Soir a disparu, tout s'explique

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Dans la foulée du match PSG-OL, les habitués de L'Equipe du Soir attendaient l'analyse de cette rencontre par Olivier Ménard et ses collègues. Mais à la place, ils ont eu droit à une compétition de fléchettes.

C'est une habitude prise par des milliers de téléspectateurs, dès le coup de sifflet final d'un match, ils se précipitent sur la chaîne L'Equipe afin de regarder en direct l'émission qui décrypte les rencontres de Ligue 1 ou européennes. Dimanche soir, sur le coup de 23 heures, quelques minutes après la fin du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, nombreux sont ceux qui ont été très déçus, puisqu'à la place d'Olivier Ménard et ses consultants, ils ont découvert que la chaîne sportive diffusait le championnat du monde de fléchettes. Et cela a duré très longtemps, L'Equipe du Soir passant totalement à la trappe.

En raison d’un problème technique, pas d’Equipe du soir ce soir…



RDV sur la chaîne L’Equipe pour vivre le 2eme tour du championnat du monde de fléchettes du français Thibault Tricole face au numéro 1 mondial 🎯 — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) December 15, 2024

Du côté de la chaîne sportive, on a rapidement tenu à rassurer tout le monde, aucun événement dramatique ne justifiait cette disparition de l'émission vedette après PSG-OL. « En raison d’un problème technique, pas d’Equipe du soir ce soir… », a fait savoir le média sur les réseaux sociaux afin de rassurer les téléspectateurs qui pouvaient légitimement s'inquiéter suite à cette déprogrammation. A priori, le talk-show fera son retour ce lundi soir, et devrait tout de même revenir longuement sur le PSG-Lyon.