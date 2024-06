Mohamed Bouhafsi ciblé par des insultes racistes

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Ancien patron du football de RMC, et toujours très attaché à Marseille, Mohamed Bouhafsi a été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux à quelques jours du premier tour des élections législatives.

Après avoir quitté le milieu de football, où il avait parfois été visé par des insultes liées au transfert de tel joueur vers tel club ou pour ne pas avoir confirmé la vente de l'OM à des Saoudiens, Mohamed Bouhafsi est désormais installé sur C à Vous (France 5) et sur RTL, où il se penche désormais sur des sujets de société. Dorénavant, notre confrère doit affronter des rageux nettement moins drôles. Et la proximité avec les élections semble débrider la parole raciste sur les réseaux sociaux, y compris sur Instagram, un réseau qui était plutôt Bisounours par rapport à X (anciennement Twitter). Celui que les supporters de l'OM appelaient Momo a relayé quelques-uns des messages qu'il a reçus et qui sont ouvertement racistes.

Mais qu’est-ce qui se passe pour que ces gens se croient autorisés à ça ? Total soutien @mohamedbouhafsi pic.twitter.com/Us4A6BOmHg — Raphaëlle Baillot (@rbaillot) June 25, 2024

Face à cette situation écœurante, Mohamed Bouhafsi a reçu de nombreuses marques de soutien de part de différentes personnalités. Et le journaliste de France 5 n'est pas le seul à avoir été la cible de ces insultes racistes, puisque Karim Rissouli, autre journaliste de la même chaîne, a lui reçu à son domicile un courrier menaçant truffé de références au premier tour des élections législatives. De son côté, Mohamed Bouhafsi a demandé le retour de « l’ancien Instagram », constatant que désormais l'ensemble des réseaux sociaux était infesté par des messages racistes et haineux sans que ces derniers fassent quoi que ce soit pour modérer ce torrent de boue. Et sans surprise, cela a provoqué de nouveaux messages venus d'anonymes qui s'en prenaient toujours à Mohamed Bouhafsi.