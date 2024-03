Neymar paie 1ME pour faire libérer un violeur, Dani Alves sort de prison

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Condamné à quatre ans et demi de prison pour viol, Dani Alves attendra en liberté que son affaire passe en appel. L'ancien joueur brésilien du Barça a payé une caution d'un million d'euros.

L'annonce faite ce mercredi par la justice espagnole que Dani Alves allait être libéré quelques semaines seulement après avoir été condamné pour le viol d'une jeune femme fait scandale. « C’est un scandale et une honte. Il y a une justice pour les riches. C’est un scandaleux qu'on laisse en liberté une personne alors qu'on sait qu'il peut rassembler le million d'euros en un rien de temps », a lancé sur la radio RAC1, Maître Ester Garcia, avocate de la victime. Cette décision a été prise en échange d'une caution d'un million d'euros à payer immédiatement, et également d'un pointage hebdomadaire dans un tribunal, ainsi que la remise des deux passeports que l'ancien international brésilien possède.

Bien évidemment, cette décision est provisoire puisque l'affaire sera jugée en appel, et que Dani Alves risque de retourner en prison. Mais en attendant, il pourra retrouver la liberté grâce surtout à un don d'un million d'euros signé...Neymar. Ce dernier avait déjà aidé financièrement son compatriote lors du procès en versant une somme de 150.000 euros pour indemniser la jeune femme, mais là, il va verser 1 million d'euros pour faire libérer son ami.

Un retard de virement empêche la libération de Dani Alves ce mercredi

🔴#ÚltimaHora | Dani Alves ha recurrido al padre de Neymar para pagar la fianza para salir en libertad este miércoles, según han confirmado a 'La Vanguardia' fuentes de su entorno.



✍️@tonimunoz y @maykanavarrohttps://t.co/0WAzDDzZ6nhttps://t.co/0WAzDDzZ6n — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 20, 2024

Selon le quotidien La Vanguardia, les deux footballeurs, qui se sont côtoyés en équipe du Brésil, au Barça, mais aussi au Paris Saint-Germain, s'étaient entendus pour que la somme destinée à payer la caution soit versée avant 14h30 pour que Dani Alves soit libéré ce mercredi, mais un retard a empêché que ce soit le cas et il faudra donc attendre jeudi pour voir le joueur de 40 ans sortir de sa prison barcelonaise. Cela fait déjà 14 mois que l'ancien international brésilien était emprisonné, et il pourra rapidement rembourser Neymar. En effet, le fisc espagnol a récemment été condamné à rembourser 6,8 millions d'euros au footballeur, lequel avait engagé une procédure suite à ce qu'il estimait être le paiement indu de différents impôts. Ayant obtenu gain de cause, il devrait rapidement toucher cette somme et pouvoir solder ses dettes. Cela ne l'empêchera cependant pas de rester en Espagne où les juges ont estimé que Dani Alves ne tentera pas de s'évader vers le Brésil. Pas de quoi calmer la colère de la victime et de nombreuses associations féministes.