En larmes, Bertrand Latour rend hommage à Didier Roustan

Dans : Info.

Par Claude Dautel

A quelques jours de rejoindre Canal+, Bertrand Latour a tenu à participer à l'Equipe du Soir après le décès de Didier Roustan, et il a fondu en larmes au moment d'évoquer notre confrère disparu à l'âge de 66 ans.

Bertrand Latour n'est pas du genre à montrer facilement ses sentiments, et parfois ses prises de position radicales lui valent des critiques. Mais ce mercredi soir, au moment où les amateurs de football sont encore sous le choc de l'annonce de la mort de Didier Roustan, Bertran Latour a littéralement fondu en larmes au moment de parler de celui qui était son camarade de jeu dans l'émission L'Equipe du Soir.

« Je suis fier d'avoir travaillé avec Didier (...) des journalistes comme lui, il n'y en aura plus jamais. Il a touché toutes les générations (...) C'est une immense peine de se dire que l'on le verra plus »



💬 @LatourBertrand dans @lequipedegreg #EDG pic.twitter.com/HpEVrwIiXR — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 11, 2024

« Il m’a fait chier tant de fois Didier, mais je suis fier d’avoir travaillé avec lui. Il m’a forcément appris des choses, je pense que des journalistes comme lui avec sa dimension il n’y en aura plus jamais (...) Il y a des choses qu’il a vécues et que j’aurais aimé vivre : la proximité avec les athlètes, la liberté qu’il s’est donné. Il a dit merde à plein de gens, c’est pour cela qu’il a souvent changé de chaîne. Il n’y avait pas de faux semblant avec lui, il ne s’est jamais menti. Il peut être fier d’avoir réussi ça. Il a touché toutes les générations. Je n’ai pas connu Téléfoot et ce n’était pas le mec de L’Equipe du Soir avec qui j’allais boire des coups après, mais on s’en souviendra toute notre vie. C’est une immense peine de se dire qu’on ne le reverra plus (...) Il avait une manière singulière de parler du foot et j’avoue que pour moi, c'est très compliqué de parler de lui », a confié, en sanglots, Bertrand Latour.