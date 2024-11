C’est la crise, DAZN propose un prix imbattable

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Loin de son objectif fixé, DAZN enchaîne les promotions pour attirer davantage d’abonnés. La plateforme de streaming offre cette semaine la possibilité de s’abonner pour seulement 15 euros par mois via Prime Video, le tout sans engagement. Une formule très attractive pour les amateurs de Ligue 1.

Inutile d’insister, DAZN refuse encore et toujours de communiquer ses chiffres. En octobre dernier, son directeur général en France Brice Daumin s’était contenté de démentir les 100 000 abonnés annoncés. Le nombre réel tournerait davantage aux alentours de 500 000 clients selon une récente estimation du journal L’Equipe. C’est mieux, mais cela reste nettement en dessous de l’objectif fixé. Le principal diffuseur de la Ligue 1 espère atteindre les 1,5 million d’abonnés.

DAZN est désespéré

Si cette barre n’est pas atteinte après deux ans, la plateforme de streaming pourra rompre le contrat avec la Ligue de Football Professionnel grâce à une clause de sortie. Bien sûr, ce n’est pas le souhait de DAZN qui fait son maximum pour redorer son image auprès des fans. Ses dirigeants l’ont bien compris, de nombreux amateurs de Ligue 1 se sont tournés vers le piratage à cause du tarif. Du coup, la société britannique ne cesse de proposer des réductions. Une nouvelle promotion a encore débuté mercredi et prendra fin dimanche soir.

Avec résiliation possible à tout moment. Un bon point. pic.twitter.com/4QmDfPGECL — Antoine (@AntoinePate_) November 8, 2024

Elle permet cette fois de s’abonner via Prime Video pour un montant mensuel de 14,99 euros pendant 8 mois, soit jusqu’à la fin de la saison, avant la remontée du prix à 39,99 euros. Le tout sans avoir à s’engager. Il est donc possible de résilier cet abonnement à tout moment sans jamais payer le prix fort. Cette fois, la réduction proposée semble vraiment attractive. D’autant qu’elle arrive juste avant le derby très attendu entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne dimanche soir. Certains se demanderont tout de même jusqu’où DAZN descendra son prix pour attirer des abonnés.