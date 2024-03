Dani Alves ne s'est pas suicidé, son frère dément la rumeur

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Condamné le 22 février dernier à quatre ans et demi de prison pour viol, Dani Alves ne s'est pas suicidé samedi dans sa cellule de la prison à Barcelone. Le frère du joueur brésilien a été obligé d'intervenir pour stopper cette folle rumeur.

Agé de 40 ans, et incarcéré depuis plus d'un an et condamné pour le viol d'une jeune femme lors d'une soirée très arrosée à l'occasion du réveillon du Nouvel An 2023, Dani Alves aurait mis fin à ses jours, affirmaient ce samedi soir plusieurs comptes sur X (anciennement Twitter). Peu à peu, la rumeur a pris de l'ampleur, au point même d'entrer dans les tendances mondiales. Mais dans la nuit, et via une vidéo sur Instagram, Ney Alves, le frère de l'ancien joueur, a démenti fermement que ce dernier se soit donné la mort dans sa cellule. « Mais à quel point est-ce cruel ? Mon père a plus de 70 ans. Ma mère a plus de 60 ans. Vous n'avez pas de famille, n'est-ce pas ? Ces comptes continuent de diffuser ces choses. Que Dieu vous fasse miséricorde », a lancé le frère de Dani Alves, tandis que l'avocat de ce dernier annonçait qu'il allait entamer une procédure en justice contre les personnes qui avaient lancé cette rumeur sur internet.

Le frère de Dani Alves écœuré par cette fausse rumeur

Ney Alves contro la falsa notizia della morte del fratello Dani in carcere diventata virale sui social: “Quanta crudeltà” https://t.co/V5e33Ap0PV — Repubblica (@repubblica) March 10, 2024

Pour rappel, le légendaire défenseur de la Seleçao, qui a fait l'essentiel de sa carrière au FC Barcelone et à Séville, mais a également porté le maillot du PSG et de la Juventus, a été condamné pour viol le mois dernier à quatre ans et demi de prison, entrainant dans la foulée la décision du Barça de lui retirer le titre honorifique de « légende du club ». Dani Alves a par ailleurs vu de très nombreux joueurs lui tourner définitivement le dos, sauf Neymar qui a même décidé de payer les 150.000 euros d'amende de son compatriote. Il y a deux jours, c'est la mère de l'ancien joueur brésilien qui était rattrapé par la justice pour avoir diffusé des photos de la victime du viol. Mais en attendant, Daniel Alves est bien vivant et continue à purger sa peine de prison.