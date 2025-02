TV ‍: Sa star part sur Canal+, L'Equipe du Soir rend les armes

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Depuis sa création, l'Equipe du Soir a parfois été source de polémiques dans son traitement du football. Le départ de Bertrand Latour pour Canal+ a réduit quelque peu le côté corrosif de l'émission. Mais, pas de quoi affecter son présentateur Olivier Ménard.

C'est devenu l'un des rendez-vous quotidiens des amateurs de football férus de débats et de décryptages. L'émission L'Equipe du Soir anime les soirées de la Chaine L'Equipe depuis 2008. Menée de main de maître par Olivier Ménard, elle est incarnée par certains personnages en particulier. Jusqu'en septembre dernier, Bertrand Latour faisait partie des visages les plus connus de L'Equipe du Soir. Le jeune journaliste possède un avis très tranché sur le football, essuyant souvent de violentes critiques sur les réseaux sociaux. Mais, ce goût du débat contradictoire l'a amené sur Canal+ cette saison.

Bertrand Latour est resté ami avec Olivier Ménard

Bertrand Latour est la personne idoine pour remettre la lumière sur le Canal Football Club, en panne d'audiences depuis plusieurs années. Du côté de L'Equipe du Soir, l'émission est plus calme sans lui. Dans l'univers de la télévision, ce n'est pas une bonne nouvelle car le buzz amène souvent le public. Interrogé par TV Magazine dans son émission Buzz TV, Olivier Ménard s'est montré toutefois serein après le départ de son ancien protégé. Taulier du petit écran, il a accepté sans sourciller ce transfert retentissant.

« Je ne suis pas propriétaire de mes chroniqueurs. Si à travers l’émission il se fait remarquer et il est débauché par un concurrent, il n’y a pas de problème. Je suis dans cette TV (La Chaîne L’Équipe) depuis 1998. Des gens que j’ai vu arriver, grandir, partir, il y en a eu beaucoup. C’est la vie économique et on se voit tout le temps avec Bertrand. Il n’y a pas de problème », a t-il indiqué sobrement. Impossible pour L'Equipe du Soir et son présentateur historique de cracher sur le mercato, même audiovisuel.