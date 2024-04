Un proche de Labrune vient sauver l'US Orléans

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

En grande difficulté financière et menacé de rétrogradation en N2, l'US Orléans a trouvé un repreneur. Le club de National est racheté par Cyril Courtin, un proche du président de la LFP Vincent Labrune.

L'US Orléans va pouvoir respirer et ne penser qu'à assurer son maintien en National sur le terrain. Le 9e du troisième échelon avait un trou de 2 millions d'euros à combler d'ici la fin de saison, sous peine d'être rétrogradé par la DNCG. Heureusement, tout s'est arrangé avec l'arrivée de Cyril Courtin. L'homme d'affaires de 52 ans a racheté le club et en devient le président officiellement. Supporter du club mais aussi actionnaire minoritaire par le passé, Courtin est un ami personnel de Vincent Labrune, le président de la LFP. Toutefois, dans un championnat géré par la FFF et non la LFP, difficile d'en faire un argument principal. C'est l'implantation de Courtin dans le Loiret qui a motivé Philippe Boutron à lui céder son bébé après 15 ans de présidence.