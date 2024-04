TV ‍: Giovanni Castaldi officialise sa rupture avec Carine Galli

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Couple de journalistes sportifs le plus célèbre du paysage audiovisuel français, Carine Galli et Giovanni Castaldi se sont séparés. C'est ce dernier qui a officialisé l'information sur Instagram.

C'est dans une story Instagram avec quelques mots écrits sur un fond noir que le journaliste de 34 ans a annoncé qu'il était désormais séparé de Carine Galli avec qui il vivait depuis quatre ans. Alors qu'il était à Barcelone afin de couvrir le déplacement du PSG en Ligue des champions, Giovanni Castaldi a été clair :« Nous sommes séparés depuis plusieurs mois avec Carine Galli. » La fin d'une belle romance entre les deux journalistes, lesquels s'étaient rencontrés sur le plateau de la chaîne L'Equipe pour laquelle ils collaborent encore. « Avec Carine, on s'est rencontré sur la chaîne L'Équipe. Elle me plaisait, j'ai fait quelques sous-entendus, on est allés boire un verre, puis elle est partie en voyage. Et quand elle est rentrée, on s'est revus et on ne s'est plus quittés ! », avait expliqué, sur le site de TV Mag, Giovanni Castaldi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Giovanni Castaldi (@giocasta)

Cette histoire d'amour avait d'ailleurs donné lieu à quelques excellentes blagues durant les directs dans L'Equipe du Soir, les confrères de Carine Galli et Giovanni Castaldi faisant parfois référence à cette relation qui appartient dorénavant au passé. Car dans le même temps qu'il officialisait sa rupture, le frère de Benjamin Castaldi mettait en ligne une photo sur laquelle il était visiblement très complice avec une jeune femme travaillant dans le milieu de la mode. On espère que nos deux confrères vont se remettre moralement de cette séparation jamais facile à vivre, d'autant plus qu'elle se déroule sur la place publique puisque telle en a été leur volonté.